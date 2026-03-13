В Крыму и Севастополе прогремели взрывы, работает ПВО и пропал интернет - мониторы

В ночь на 13 марта на оккупированном полуострове Крым прозвучала серия взрывов, в частности в Севастополе, Бахчисарае и районе Симферополя. По сообщениям местных источников и движения "АТЕШ", в регионе работает российская противовоздушная оборона, а в части Севастополя пропал интернет. Об этом пишет УНН.

Подробности

Местные жители сообщают, что первые взрывы были слышны более получаса назад. После этого прозвучали очереди в районе аэропорта "Симферополь". В Бахчисарае около 00:39 зафиксировали звуки стрельбы и взрывов, также были видны вспышки.

Сообщения о дронах и взрывах

По словам очевидцев, в районе Ялтинского кольца работал российский зенитный комплекс "Панцирь". В то же время над мысом Фиолент стреляли из стрелкового оружия. Также сообщается о пролете дрона над районом бухты Омега со стороны севера и последующем взрыве в направлении Камышовой или Казачьей бухты.

Кроме того, взрывы и полеты беспилотников фиксировали вблизи населенных пунктов Николаевка, Раздольное и Винницкое. По информации местных источников, также прозвучали взрывы на аэродроме "Кача". Агенты движения "АТЕШ" сообщают о сильных взрывах в районе Севастополя, в частности в районе Сахарной Головки, а также о перебоях со связью и интернетом в городе.

