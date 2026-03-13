В Крыму и Севастополе прогремели взрывы, работает ПВО и пропал интернет - мониторы

$43.980.1150.930.10
Эксклюзив
21:38 • 3464 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Эксклюзив
12 марта, 16:05 • 14509 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
12 марта, 15:30 • 23098 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 27257 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 18013 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 16899 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 14305 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 22508 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
12 марта, 09:02 • 39524 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Эксклюзив
12 марта, 07:14 • 49474 просмотра
Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Популярные новости
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы12 марта, 13:41 • 22021 просмотра
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг12 марта, 14:24 • 11963 просмотра
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo12 марта, 14:36 • 12515 просмотра
На крупнейшем авианосце США на Ближнем Востоке произошел пожар12 марта, 17:17 • 4608 просмотра
Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой12 марта, 17:23 • 8654 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 27255 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы12 марта, 13:41 • 22140 просмотра
Работа в 2026 году: где искать вакансии и что изменилось на рынке труда12 марта, 13:32 • 18930 просмотра
Как земельная схема под клиникой Odrex бьет по карману каждого одесситаPhoto12 марта, 11:29 • 48099 просмотра
Овощи на подоконнике - что можно вырастить и когда стоит сажать12 марта, 09:55 • 51919 просмотра
УНН Lite
Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой12 марта, 17:23 • 8836 просмотра
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo12 марта, 14:36 • 12603 просмотра
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг12 марта, 14:24 • 12049 просмотра
Николь Кидман впервые прокомментировала свой разрыв с Китом Урбаном12 марта, 12:00 • 29503 просмотра
Легендарная мама Майкла Джексона впервые за долгое время показалась публике11 марта, 23:05 • 48598 просмотра
В Крыму и Севастополе прогремели взрывы, работает ПВО и пропал интернет - мониторы

Киев • УНН

 • 170 просмотра

В Севастополе и Бахчисарае прогремела серия взрывов из-за работы ПВО по дронам. В части города пропал интернет, зафиксированы вспышки возле аэродромов.

В Крыму и Севастополе прогремели взрывы, работает ПВО и пропал интернет - мониторы

В ночь на 13 марта на оккупированном полуострове Крым прозвучала серия взрывов, в частности в Севастополе, Бахчисарае и районе Симферополя. По сообщениям местных источников и движения "АТЕШ", в регионе работает российская противовоздушная оборона, а в части Севастополя пропал интернет. Об этом пишет УНН.

Подробности

Местные жители сообщают, что первые взрывы были слышны более получаса назад. После этого прозвучали очереди в районе аэропорта "Симферополь". В Бахчисарае около 00:39 зафиксировали звуки стрельбы и взрывов, также были видны вспышки.

Сообщения о дронах и взрывах

По словам очевидцев, в районе Ялтинского кольца работал российский зенитный комплекс "Панцирь". В то же время над мысом Фиолент стреляли из стрелкового оружия. Также сообщается о пролете дрона над районом бухты Омега со стороны севера и последующем взрыве в направлении Камышовой или Казачьей бухты.

Кроме того, взрывы и полеты беспилотников фиксировали вблизи населенных пунктов Николаевка, Раздольное и Винницкое. По информации местных источников, также прозвучали взрывы на аэродроме "Кача". Агенты движения "АТЕШ" сообщают о сильных взрывах в районе Севастополя, в частности в районе Сахарной Головки, а также о перебоях со связью и интернетом в городе.

Спецподразделение ГУР "Призраки" массово уничтожает российскую ПВО в Крыму12.03.26, 13:01 • 4306 просмотров

Степан Гафтко

