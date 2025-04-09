В Ялте зафиксировано землетрясение магнитудой 2,8 балла по шкале Рихтера. После основного толчка произошло еще шесть афтершоков.
В акватории Ялты и на острове Тузла зафиксировали загрязнение мазутом после аварии танкеров в Керченском проливе. На ликвидацию последствий привлечено 830 человек, 250 единиц техники и авиация.
Нефтяное пятно размером 1,5 на 1,5 метра после аварии российских танкеров достигло Севастополя. В районах Учкуевки, Ласпи и бухты Омега обнаружены птицы, загрязненные мазутом.
После аварии российских танкеров в Керченском проливе мазутное пятно движется к Ялте. Местные жители находят загрязненных птиц, которых доставляют в зоопарк «Сказка» для лечения.
Жители временно оккупированного Крыма слышали два мощных взрыва 8 октября. Звуки взрывов были слышны от Севастополя до Мисхора, а также в Бахчисарайском районе и Ялте.
В оккупированном Крыму задержали трех мужчин за прослушивание песен «Океана Эльзы». Их обвинили в нарушении общественного порядка и оскорблении президента РФ из-за громкой украинской музыки.
В поселке Гаспра Ялтинского района оккупированного Крыма произошел лесной пожар на площади 2,9 га. Возгорание локализовано, тушение осложняется труднодоступной местностью. Жертв и пострадавших нет.
Активисты движения 'Желтая Лента' распространили проукраинские листовки в городском транспорте и возле набережной оккупированной Ялты. Движение призывает новых людей присоединяться к борьбе за свободу.
В оккупированном Крыму произошел пожар вблизи аэродрома 'Октябрьское'. Местные сообщают о взрывах и столбе дыма, предполагая детонацию российских боеприпасов, которые хранятся на неиспользуемом аэродроме.
Партизанское движение "АТЕШ" обнаружило пункт управления фсб рф в санатории "Черноморье" в оккупированной Ялте. Зафиксировано до 50 человек и 15 машин фсб, а также прибытие комиссии из москвы для поиска партизанских движений.
В Крыму и Севастополе из-за перегрузки сетей произошли отключения электроэнергии, которые коснулись многих населенных пунктов, включая Ялту, Алушту, Судак, Феодосию и Керчь, что привело к введению временных ограничений на потребление электроэнергии в Севастополе.
Из-за аномально жаркой погоды и повышенной нагрузки на энергосистему от кондиционеров и холодильного оборудования во многих районах Крыма произошли аварийные отключения электроэнергии.
Движение "АТЕШ" сообщает о постоянном увеличении количества оборонительных позиций вдоль побережья временно оккупированного Крыма, несмотря на то, что оккупационные власти заявляют об отсутствии угрозы украинской операции.
Российские оккупанты использовали бюджетников для демонстративной уборки побережья Черного моря на временно оккупированных территориях Украины в рамках пропагандистской кампании, игнорируя при этом главную истину, что экологическое разрушение региона можно решить, только прекратив мусорить, а не проводя мероприятия на камеры по указанию Кремля.
Оксане Марченко, жене пророссийского политика Виктора Медведчука, грозит до 8 лет лишения свободы за финансирование российских оккупационных сил в Крыму с 2014 года, включая выплаты российской гвардии и Министерству внутренних дел.
россия утверждает, что в ночь на 24 мая сбила три ракеты ATACMS и два беспилотника над Крымом и белгородской областью.
Два человека погибли и одно хозяйственное здание было повреждено во временно оккупированном рф Крыму.
Взрывы прогремели во многих городах временно оккупированного Крыма, в частности в Симферополе, Саках, Алуште, Ялте, Джанкое и Евпатории.
За 24 часа украинцы приобрели военные облигации, собрав в бюджет более 30 млн грн. Наибольшей популярностью пользовались облигации в Ялте, Новой Каховке и Симферополе.
Президент Зеленский отпраздновал ифтар с представителями мусульманской общины, наградил украинских воинов-мусульман и поблагодарил за их службу в защите Украины от российской агрессии.
Украинские партизаны распространяют символику в оккупированных крымских городах, чтобы противостоять российскому контролю и показать принадлежность Крыма к Украине.
Министерство иностранных дел Украины выразило официальный протест Никарагуа в связи с приездом российской делегации из оккупированного Крыма.