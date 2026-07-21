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В Крыму зафиксировали пожар возле подстанции и здания российского МЧС после взрывов

Киев • УНН

 • 1308 просмотра

В поселке Понизовка после ночных взрывов зафиксирован пожар возле электроподстанции «Заря» и здания российского МЧС. Часть Большой Ялты осталась без света.

В Крыму зафиксировали пожар возле подстанции и здания российского МЧС после взрывов

В поселке Понизовка в Большой Ялте после ночных взрывов зафиксирован пожар в районе электроподстанции "Заря" и здания российского МЧС. Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымский ветер" со ссылкой на данные спутниковой съемки, пишет УНН.

Детали

По данным мониторинговой группы, тепловые аномалии зафиксированы на территории подстанции 110/10 кВ "Заря", которая является важным узлом электроснабжения и обеспечивает понижение напряжения со 110 до 10 кВ, а также возле трехэтажного здания пожарной части российского МЧС, на крыше которого оборудована вертолетная площадка.

Мониторинговая группа отмечает, что подстанция "Заря" уже подвергалась атаке и горела 19 июля.

После взрывов часть Большой Ялты осталась без света

По информации "Крымского ветра", около 4:00 в районе Большой Ялты прогремели взрывы, после чего в части населенных пунктов исчезло электроснабжение.

Независимого подтверждения информации о причинах пожара и возможном поражении объектов на данный момент нет. Оккупационные власти официально не комментировали сообщения о возгорании.

После ночной атаки в Липецке возник пожар возле завода, который является крупнейшим производителем стали в РФ - ASTRA21.07.26, 05:28 • 2300 просмотров

Степан Гафтко

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Ялта
Крым