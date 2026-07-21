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После ночной атаки в Липецке возник пожар возле завода, который является крупнейшим производителем стали в РФ - ASTRA

Киев • УНН

 • 1604 просмотра

В Липецке после ночной атаки возник пожар возле Новолипецкого металлургического комбината, крупнейшего производителя стали в РФ. Очаг возгорания находится в районе ТЭЦ-2 и комбината.

После ночной атаки в Липецке возник пожар возле завода, который является крупнейшим производителем стали в РФ - ASTRA

В российском Липецке после ночной атаки возник пожар в районе между ТЭЦ-2 и Новолипецким металлургическим комбинатом (НЛМК). Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на OSINT-анализ видео очевидцев, пишет УНН.

Детали

Местные жители в ночь на 21 июля сообщали о взрывах и пожаре. Накануне вечером в Липецкой области объявляли ракетную опасность.

По результатам анализа опубликованных кадров ASTRA пришла к выводу, что очаг возгорания расположен в районе Липецкой ТЭЦ-2 и Новолипецкого металлургического комбината. Какой именно объект был поражен, на данный момент достоверно неизвестно.

Новолипецкий металлургический комбинат является крупнейшим производителем стали в России и, по данным ASTRA, обеспечивает около 20% общего производства стали в стране.

Издание отмечает, что компания заявляет об отсутствии поставок продукции военного назначения российскому оборонно-промышленному комплексу. В то же время украинские спецслужбы, по информации ASTRA, считают предприятие законной военной целью из-за вероятных связей с российским ВПК.

Липецкая ТЭЦ-2 является одной из крупнейших теплоэлектроцентралей Центрального Черноземья и обеспечивает теплом город Липецк и ряд промышленных предприятий региона.

Независимого подтверждения того, какой именно объект был поражен и что стало причиной пожара, на данный момент нет.

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Степан Гафтко

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