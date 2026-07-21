В Ленинградской области РФ произошел масштабный пожар на производстве полимерных материалов
Киев • УНН
Во Всеволожске загорелось здание индустриального парка "Ладога". Площадь пожара достигла почти 6 тысяч квадратных метров.
В городе Всеволожск Ленинградской области России вспыхнул масштабный пожар на территории индустриального парка "Ладога", где расположены предприятия по производству полимерных материалов. Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на МЧС РФ, пишет УНН.
Детали
По данным российских спасателей, загорелось складско-производственное здание на Всеволожском проспекте, 117, корпус 1. Площадь пожара, по официальной информации, составляет около 5 900 квадратных метров.
На территории индустриального парка работают несколько предприятий, в частности "Терра-пласт", "Микспласт" и "Центр радиационных технологий".
Причины возгорания устанавливаются
Российское МЧС сообщило, что к ликвидации пожара привлечены спасательные подразделения. Информации о пострадавших или погибших на данный момент не поступало.
Причины возникновения пожара официально не называются. Российские службы заявили, что обстоятельства инцидента устанавливаются.
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