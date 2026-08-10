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Россия получила дополнительные баллистические ракеты от Северной Кореи — Зеленский

Киев • УНН

 • 1402 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Россия получила от Северной Кореи дополнительные баллистические ракеты и планирует разместить ещё один контингент. Он подчеркнул, что это создаёт угрозы не только для Украины, но и для Японии и Кореи.

Россия получила дополнительные баллистические ракеты от Северной Кореи — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия получила от КНДР дополнительные баллистические ракеты и планирует разместить на своей территории дополнительный контингент, передает УНН

Впервые они не могут воевать без пополнений из Северной Кореи. Сейчас готовятся разместить на своей территории еще дополнительный контингент корейцев. Получили, представьте себе, дополнительные баллистические ракеты от Северной Кореи. И каждый в мире должен понимать, что это означает. Это не только о жизнях людей в Украине, не только об угрозах именно нам 

- сказал Зеленский. 

Он добавил, что баллистические ракеты из Северной Кореи и другое ее оружие совершенствуются благодаря сотрудничеству с Россией.

Чем больше здесь у нас, в Украине, – в Европе – будет северокорейских попаданий, чем больше будут применяться их ракеты и солдаты, чем больше они будут исправлять свои несовершенства и незнание, тем, соответственно, больше будет потом опасностей для Японии, Республики Корея, Филиппин и других стран региона. Поэтому, когда мы говорим о необходимости совместных действий, о необходимости координации и взаимной поддержки, когда мы говорим о необходимости помогать нам с ПВО, мы говорим также фактически об отбивании аппетита и интереса Северной Кореи идти сюда, на нашу землю, в наше небо, со своим оружием, чтобы учиться войне 

- добавил Зеленский. 

Напомним 

КНДР заинтересована в получении опыта войны России против Украины, который может быть использован для подготовки к новому этапу агрессии на Корейском полуострове. Также Пхеньян может видеть дополнительные возможности из-за противостояния США и Ирана.  

Павел Башинский

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