Трамп заявил, что потребует от Ирана компенсации за конфликт

Президент США Дональд Трамп заявил, что "требует от Ирана компенсации" в ходе будущих переговоров после того, как Тегеран связал компенсацию за ущерб, причинённый войной, начатой США и Израилем в конце февраля, с возобновлением работы стратегически важного Ормузского пролива, передаёт УНН.

Детали

В сообщении на своей платформе Truth Social Трамп заявил, что вопрос о компенсации "никогда не упоминался ни на одних из наших переговоров или встреч", но Тегеран требует от Вашингтона компенсации за ущерб, нанесённый войной, с первых недель войны.

Я вижу, что представители Исламской Республики Иран требуют компенсации за ущерб, причинённый им за последние пять месяцев военного конфликта (который начался потому, что У НИХ НЕ БУДЕТ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ), хотя об этом никогда не упоминалось ни на одних из наших переговоров или встреч! Но это интересная идея, потому что теперь я также требую компенсации от Ирана за всех людей, которых они убили и тяжело ранили своими придорожными бомбами и в многочисленных конфликтах, которыми они славятся, начиная с генерала Сулеймани, включая семьи погибших на борту USS Cole и тысячи других погибших в бою. Кроме того, компенсация должна быть выплачена семьям сотен тысяч невинных протестующих, убитых Ираном за последние 50 лет, не говоря уже о 52 тысячах, погибших за последние пять месяцев. Я поручил своим представителям твёрдо включить этот вопрос во все будущие переговоры — написал Трамп.

Контекст

В апреле Тегеран потребовал компенсации после американо-израильских атак, нанёсших ущерб примерно на 270 миллиардов долларов, и заявил, что этот вопрос обсуждался на переговорах с Вашингтоном в Пакистане. Позже эта цифра была пересмотрена в сторону увеличения до 400 миллиардов долларов, но впоследствии стороны договорились о создании инвестиционного фонда в размере 300 миллиардов долларов и других мерах по поддержке экономического восстановления Ирана. Трамп настаивает на том, что этот проект не будет финансироваться за счёт американских налогоплательщиков, а будет финансироваться за счёт частных инвестиций, в частности из стран Персидского залива.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в выходные усилил требования Тегерана, заявив, что открытие Ормузского пролива зависит от согласия США на длинный список требований, включая выплату Тегерану финансовой компенсации.