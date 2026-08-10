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Трамп заявил, что потребует от Ирана компенсации за конфликт

Киев • УНН

 • 2040 просмотра

Трамп заявил, что требует от Ирана компенсации за погибших, тогда как Тегеран связывает открытие Ормузского пролива с выплатами за ущерб от войны. Он поручил включить этот вопрос во все будущие переговоры.

Трамп заявил, что потребует от Ирана компенсации за конфликт

Президент США Дональд Трамп заявил, что "требует от Ирана компенсации" в ходе будущих переговоров после того, как Тегеран связал компенсацию за ущерб, причинённый войной, начатой США и Израилем в конце февраля, с возобновлением работы стратегически важного Ормузского пролива, передаёт УНН.

Детали

В сообщении на своей платформе Truth Social Трамп заявил, что вопрос о компенсации "никогда не упоминался ни на одних из наших переговоров или встреч", но Тегеран требует от Вашингтона компенсации за ущерб, нанесённый войной, с первых недель войны.

Я вижу, что представители Исламской Республики Иран требуют компенсации за ущерб, причинённый им за последние пять месяцев военного конфликта (который начался потому, что У НИХ НЕ БУДЕТ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ), хотя об этом никогда не упоминалось ни на одних из наших переговоров или встреч! Но это интересная идея, потому что теперь я также требую компенсации от Ирана за всех людей, которых они убили и тяжело ранили своими придорожными бомбами и в многочисленных конфликтах, которыми они славятся, начиная с генерала Сулеймани, включая семьи погибших на борту USS Cole и тысячи других погибших в бою. Кроме того, компенсация должна быть выплачена семьям сотен тысяч невинных протестующих, убитых Ираном за последние 50 лет, не говоря уже о 52 тысячах, погибших за последние пять месяцев. Я поручил своим представителям твёрдо включить этот вопрос во все будущие переговоры 

— написал Трамп.

Контекст

В апреле Тегеран потребовал компенсации после американо-израильских атак, нанёсших ущерб примерно на 270 миллиардов долларов, и заявил, что этот вопрос обсуждался на переговорах с Вашингтоном в Пакистане. Позже эта цифра была пересмотрена в сторону увеличения до 400 миллиардов долларов, но впоследствии стороны договорились о создании инвестиционного фонда в размере 300 миллиардов долларов и других мерах по поддержке экономического восстановления Ирана. Трамп настаивает на том, что этот проект не будет финансироваться за счёт американских налогоплательщиков, а будет финансироваться за счёт частных инвестиций, в частности из стран Персидского залива.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в выходные усилил требования Тегерана, заявив, что открытие Ормузского пролива зависит от согласия США на длинный список требований, включая выплату Тегерану финансовой компенсации.

Антонина Туманова

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