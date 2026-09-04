Крым под ударами: каким был курортный сезон 2026 года для россиян

Систематические удары Сил обороны Украины по энергетической, топливной, транспортной и военной инфраструктуре оккупированного Крыма в течение весны–лета значительно осложнили использование полуострова россией в качестве военного хаба. Операция "Крымский рубильник off" не привела к мгновенному коллапсу российской группировки или энергосистемы оккупированного Крыма, однако имеет накопительный эффект: проблемы с логистикой и поставками топлива, перебои с электричеством, снижение возможностей ПВО. Побочным, но ощутимым последствием стал и фактический срыв курортного сезона, от которого зависит значительная часть местного малого бизнеса. УНН разобрал с экспертами последствия систематических ударов украинских военных по объектам на оккупированном полуострове.

"Крымский рубильник off": что это за операция

"Крымский рубильник off" - название кампании Сил беспилотных систем, направленной прежде всего против энергетической инфраструктуры на оккупированных территориях. Она проходит параллельно с операцией "МоЛоЧКа", целями которой стали танкеры и другие суда, обеспечивающие российскую логистику в Чёрном и Азовском морях.

"Крымский рубильник off" стартовал 1 июля, а "МоЛоЧКа" - 6 июля. Обе спецоперации укладываются в стратегию Киева по принуждению россии к миру.

Одной из первых целей украинских middle strike стал терминал "ТЭС-Терминал-1" в Керчи. Это крупный комплекс по хранению светлых нефтепродуктов. Под ударами систематически оказывались подстанции напряжением 110–220 кВ в Ялте, Керчи, Судаке, Феодосии, Алуште и других населённых пунктах.

По данным СБС, к 28 августа с начала операции было поражено 315 энергетических объектов. Среди целей были Балаклавская ТЭС в Севастополе, газотурбинные станции в Карьерном и Наумовке.

Параллельно Украина наносила удары по морской логистике. По состоянию на 22 августа, по данным командующего СБС ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди, были поражены 242 судна в Чёрном и Азовском морях. Отдельно сообщалось о выводе из строя четырёх из пяти ключевых паромов Керченской переправы.

Основные удары по танкерам СБС наносили с помощью ударных БПЛА компании FirePoint

Кроме того, украинские военные в начале лета уничтожили основные мосты, которые связывали полуостров с материковой Украиной, что значительно осложнило логистику для российских оккупационных войск.

Как удары по Крыму сказываются на фронте

Крым остаётся для россии прежде всего крупным военным и логистическим хабом, через который обеспечивается, в частности, группировка оккупантов на юге Украины. Именно поэтому удары украинских военных не ограничиваются энергетическим сектором.

По словам военного эксперта Ивана Ступака, этим летом Украина систематически работает по противовоздушной обороне, средствам радиоэлектронной борьбы, складам, пунктам базирования, топливной инфраструктуре и логистике россиян.

Это важно, потому что Крым для россии - не просто территория, а крупный военный хаб. И Украина как раз пытается постепенно подрезать его возможности. Речь идёт об ударах по складам, пунктам базирования, логистике, топливной и другой военной инфраструктуре. Цель здесь абсолютно понятна - уменьшить возможности россиян обеспечивать свою группировку на юге Украины. В частности, это касается Запорожской области - направлений Гуляйполя, Орехова, Степногорска. Мы пытаемся создать для россиян такие условия, при которых им будет сложнее поддерживать свои наступательные действия - объяснил Ступак.

По его словам, отдельным направлением стала борьба с автомобильной логистикой россиян.

И я бы сказал, что по Крыму мы уже существенно подрезали их возможности. За последние три месяца, по тем данным, которые я видел и которые можно верифицировать, Украина ежемесячно уничтожает около 600 грузовиков. Это очень большие цифры. Фактически речь идёт о серьёзном сокращении объёмов, которые россия может перевозить и поставлять - отметил военный эксперт.

Однако это пока не означает разрушения всей российской системы обеспечения южного направления фронта. Военный эксперт Михаил Жирохов обращает внимание на ключевую роль Крымского моста и железнодорожного сообщения.

Пока существует такая важная стратегическая структура, как Крымский мост, россия имеет возможность поддерживать более-менее нормальное снабжение войск, находящихся на оккупированном полуострове. Мы же понимаем, что одним железнодорожным составом можно привезти больше топлива, чем десятками бензовозов, которые потом можно уничтожать на трассе из новороссийска. Железнодорожное снабжение - это основа - отметил он.

В то же время одним из наиболее заметных результатов украинской кампании эксперты называют постепенное ослабление российской противовоздушной обороны на оккупированном полуострове.

"Мадяр" показал удары украинскими БПЛА компании Fire Point по системам российской ПВО

Если говорить именно о военных возможностях, то я бы сказал, что очень сильно были подорваны возможности российской противовоздушной обороны. Почти каждый день появлялись сообщения о том, что уничтожена либо радиолокационная станция, либо зенитно-ракетный комплекс, либо даже какой-то самолет на аэродроме. Это постепенно снижает возможности россиян сбивать наши беспилотники - отметил Жирохов.

Но, по его мнению, это еще не стратегический перелом на данном направлении.

Ступак также не ожидает мгновенного эффекта от крымских операций. По его оценке, речь идет скорее о накопительном эффекте и постепенном снижении возможностей российской военной машины в Крыму.

Если эта тенденция сохранится осенью и зимой, я бы не говорил о каком-то мгновенном коллапсе Крыма. Я больше склоняюсь к другому сценарию - россия может постепенно уменьшать свое присутствие на полуострове - объяснил эксперт.

По его мнению, часть административных и военных структур россияне потенциально могут перенести на материковую часть, изменить места базирования и сократить использование аэродромов в Крыму.

Такое сокращение присутствия вполне вероятно. Я думаю, что потенциально Украина еще может снизить значимость Крыма на 20–30%. И это, соответственно, может уменьшить возможности россиян использовать полуостров для атак по южным регионам Украины - считает Ступак.

Удары по энергетике: перебои уже есть, но система пока держится

Отдельным направлением операции стала энергетика. Систематические атаки по подстанциям, объектам генерации, топливным терминалам и нефтебазам создали перебои как для гражданской инфраструктуры, так и для оккупационных войск. По словам Жирохова, в россии сообщали о длительных отключениях электроэнергии в Крыму.

Затем началась кампания ударов по энергетической инфраструктуре Крыма. К чему это привело? К определенным сдвигам. В российских пабликах появлялись сообщения о том, что отдельные районы по одному, два, три дня оставались без электричества - отметил он.

Ключевым фактором, который позволяет россии компенсировать часть потерь, по словам Жирохова, остается энергомост между Крымом и краснодарским краем.

россияне вместе со строительством Крымского моста построили так называемый энергомост, по которому перебрасывают электроэнергию из краснодарского края. Поэтому без уничтожения этого энергомоста все эти удары - это, знаете, пока лишь цифры в сводках Генерального штаба: поражено столько-то электроподстанций, поражены еще какие-то объекты. Это, конечно, создает проблемы, но не ломает систему - отметил Жирохов.

При этом проблемы с топливом, возникшие вследствие ударов по танкерам и нефтебазам, могут непосредственно сказываться на российских подразделениях на фронте. По словам Ступака, во внутренних российских отчетах фиксировалось сокращение поставок топлива.

Отдельный важный вопрос - топливо и энергетическая инфраструктура. Удары по нефтебазам, топливным терминалам и другим объектам создают для россиян проблемы. Я видел их внутренние отчеты и реакцию на украинские удары. В определенные моменты они признавали сокращение поставок топлива на фронт примерно на 20–25% - рассказал военный эксперт.

Топливо в современной войне нужно не только для бронетехники и автомобилей, но и для работы генераторов, от которых зависит, в частности, возможность зарядки аккумуляторов FPV-дронов, связь и тому подобное.

И россияне в отдельные моменты жаловались, что им не хватает топлива для генераторов примерно на 20%. Это означает, что приходится экономить заряд аккумуляторов, реже запускать разведывательные и ударные дроны. Но я не могу сказать, что это уже массовая проблема по всей линии фронта. Однако локальные проблемы ощутимы - добавил Ступак.

Ситуация в Крыму может ещё больше осложниться зимой. Экономист и экс-спикер НАК "Нафтогаз Украины" во Львовской области Виктор Гальчинский прогнозирует проблемы и с обеспечением полуострова газом.

Если ещё будет доработан вопрос с газом, в Крыму будет холодно. Насколько мне известно, те хранилища, которые там есть, также повреждались. Если Силы обороны ещё предпримут определённые действия, плюс нехватка жидкого топлива и электроэнергии, это может привести к максимально некомфортной зиме на полуострове, даже с учётом того, что климат там теплее - объяснил он.

Курортный сезон под ударами: Крым потерял туристов и деньги

Наиболее ощутимым для гражданского населения оккупированного Крыма стал срыв курортного сезона. Проблемы с топливом и электроэнергией, постоянные удары, перебои в транспортной логистике и общая опасность сделали отдых в оккупированном Крыму почти невозможным. В конце июня россияне, приехавшие отдыхать на оккупированный полуостров, массово бежали. Были зафиксированы даже 15-километровые очереди на выезд из Крыма.

По оценке Гальчинского, курортный сезон 2026 года стал худшим для оккупированного полуострова с 2014 года.

В абсолютных цифрах оценить убытки сложно, потому что ситуацию на временно оккупированной территории мы можем видеть исключительно по оценкам СМИ и сообщениям, которые просачиваются через интернет от отдельных пользователей. Но можно уверенно сказать, что убытки от курортного сезона 2026 года, который фактически не состоялся, вероятно, крупнейшие со времени оккупации, то есть с 2014 года - отметил экономист.

По его мнению, фактический срыв курортного сезона стал кульминацией процесса, который начался сразу после оккупации Крыма, когда полуостров перестали посещать украинские и европейские туристы.

Из-за отсутствия топлива, электроэнергии, постоянных воздушных атак и блокирования транспортных коммуникаций фактически уже в июне этот сезон был досрочно завершён. Соответственно, туристическая сфера недополучила значительные средства - напомнил Гальчинский.

Последствия, по словам экспертов, прежде всего ощущает местный малый бизнес, заработки которого десятилетиями были привязаны к лету. Михаил Жирохов отмечает, что модель была простой: заработанные летом деньги позволяли многим крымчанам прожить оставшуюся часть года.

Но в психологическом и социальном плане для жителей Крыма это, безусловно, большой удар. Большинство малого бизнеса в Крыму - и при Украине, и при россии - было построено именно вокруг курортного сезона. Люди зарабатывали летом, а затем фактически жили на эти деньги осенью и зимой. Сейчас эта схема нарушена. Возникли определённые экономические проблемы, люди недополучили деньги - отметил эксперт.

Гальчинский также говорит о постепенном сворачивании бизнеса и возможном оттоке экономически активного населения с полуострова.

Если мы говорим о бизнесе в Крыму, то очевидно, что очень большое количество людей зарабатывало именно на туризме. Сейчас бизнес закрывается. Есть проблемы с энергетикой, есть проблемы с безопасностью. И, судя по тому, что мы видим косвенно, этот процесс постепенно начался - отметил он.

По его словам, массовой эвакуации пока нет, однако люди могут переносить экономическую активность за пределы Крыма или вообще уезжать с полуострова.

При этом эксперты напоминают, что Крым всегда получал дотации из государственного бюджета. Для оккупационной администрации падение туристического потока означает ещё и сокращение доходов и большую зависимость от федерального бюджета России.

Вероятнее всего, крымским властям снова придётся обращаться к федеральному бюджету россии и просить больше прямых трансфертов уже на 2027 год. Крым и так является максимально дотационным регионом, а сокращение туристического потока лишь увеличивает эту зависимость - объяснил Ступак.

Именно это, по его мнению, является одним из дополнительных эффектов украинской кампании ударов по Крыму. Ведь любые дополнительные расходы российского бюджета на Крым уменьшают возможности для военных расходов.

Для нас выгодно, если деньги из российского бюджета тратятся не на военные цели. Если россия вынуждена направлять больше средств на поддержку Крыма, компенсацию потерь туристического сектора, восстановление инфраструктуры и прямые трансферты, - это уже работает в нашу пользу. Потому что денег у россии много не бывает. И чем больше российский бюджет вынужден тратить на проблемы, возникающие из-за украинских ударов, тем меньше ресурсов потенциально остается на войну - объяснил Ступак.

При этом Жирохов считает, что потери малого бизнеса из-за сорванного курортного сезона не станут проблемой для российских властей, поскольку кремль не будет считать интересы крымчан приоритетными.

Таким образом, главный эффект от украинских операций в Крыму заключается в постепенном увеличении стоимости оккупации Крыма для россии. москва вынуждена одновременно компенсировать потери военной логистики, восстанавливать энергетические объекты, усиливать ПВО, поддерживать дотационную экономику полуострова и реагировать на все большую непривлекательность Крыма для туристов.

И если системность таких ударов сохранится, оккупированный Крым будет все сложнее использовать одновременно как военный плацдарм, логистический центр и показательную "витрину" для россиян.

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