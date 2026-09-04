В Крыму поразили «Бастион», из которого россияне запускают «Цирконы», — ГУР показало видео
Киев • УНН
В августе 2026 года бойцы Group 13 в Крыму поразили российский комплекс «Бастион». Также уничтожены два бензовоза и командно-штабная машина.
Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило поражение российского комплекса «Бастион» — носителя «Цирконов» и «Ониксов» — во временно оккупированном Крыму. Подробности операции на полуострове ГУР сообщило 4 сентября, пишет УНН.
Мастера спецподразделения ГУР МО Украины «Group 13» в рамках операции на территории временно оккупированного Крыма в августе 2026 года успешно поразили российский береговой ракетный комплекс «Бастион» — носитель ракет «Циркон» и «Оникс», которые государство-агрессор использует для террористических ударов по Украине
Также операторы «Group 13», как сообщили в ГУР, уничтожили и поразили два бензовоза и командно-штабную машину российских захватчиков на полуострове.
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