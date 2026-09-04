У Криму уразили "Бастіон", з якого росіяни випускають "Циркони" - ГУР показало відео
Київ • УНН
У серпні 2026 року бійці Group 13 у Криму уразили російський комплекс «Бастіон». Також знищено два бензовози й командно-штабну машину.
Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило ураження російського комплексу "Бастіон" - носія "Цирконів" та "Оніксів" - у тимчасово окупованому Криму. Деталі операції на півострові ГУР повідомило 4 вересня, пише УНН.
Майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" у межах операції на території тимчасово окупованого Криму в серпні 2026 року успішно уразили російський береговий ракетний комплекс "бастіон" - носій ракет "циркон" та "онікс", які держава-агресор використовує для терористичних ударів по Україні
Також оператори "Group 13", як вказали у ГУР, знищили та уразили два бензовози і командно-штабну машину російських загарбників на півострові.
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