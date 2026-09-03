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Сили оборони відпрацювали по окупантах у Криму - уразили десантний катер і не тільки

Київ • УНН

 • 1186 перегляди

У Севастополі уражено десантний катер БК-16, у районі міста - комплекс РЕБ «Красуха-4». Також знищено пункти управління дронами та склади противника.

Сили оборони відпрацювали по окупантах у Криму - уразили десантний катер і не тільки
фото ілюстративне

Сили оборони уразили в тимчасово окупованому Криму десантний катер БК-16 у Севастополі, комплекс РЕБ і пункт управління дронами, як і склади противника на ТОТ. Це підтвердив Генеральний штаб ЗСУ 3 вересня, пише УНН.

"2 вересня та в ніч на 3 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку військових цілей противника", - ідеться у повідомленні.

Що уразили у Криму

У Севастополі, Крим, уражено десантний катер БК-16. Ступінь завданих пошкоджень уточнюється

- повідомили у Генштабі.

БК-16, як вказано, – швидкісний транспортно-десантний катер проєкту 02510, призначений для перевезення та висадки десанту, у тому числі на необладнане узбережжя, а також виконання патрульних і протидиверсійних завдань. Повна водотоннажність катера становить близько 20,5 тонн, довжина – близько 16 метрів. Екіпаж – 2 особи, десант – до 19 осіб. Катер може оснащуватися кулеметним та гранатометним озброєнням.

У районі тимчасово окупованого Севастополя уражено мобільну станцію радіоелектронної боротьби "Красуха-4".

- вказали у Генштабі.

"Красуха-4" (1РЛ257), як зазначається, – мобільний комплекс радіоелектронної боротьби дальньої дії, призначений для радіоелектронного придушення бортових РЛС літаків і вертольотів, а також радіолокаційних засобів безпілотних літальних апаратів. Комплекс також здатний впливати на засоби зв’язку та інші радіоелектронні системи.

"У районі Мар'їного (ТОТ АР Крим), уражено пункт управління БпЛА противника", - вказали у Генштабі.

Що поцілили на Донеччині та Запоріжжі

"Окрім того, на Донеччині, у Желанному уражено склад БпЛА підрозділу противника, а в районі Іловайська – склад боєприпасів противника. Серед іншого, уражено об'єкти противника на полігоні "Восточный" у Новопетрівці Запорізької області", - сказано у повідомленні Генштабу.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

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Юлія Шрамко

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