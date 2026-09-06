Кравченко заперечив свою причетність до прикриття незаконних колцентрів

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що не має стосунку до прикриття незаконних колцентрів, не давав вказівок сприяти такій діяльності й не використовував для цього повноваження Генерального прокурора. Про це він написав у Telegram, передає УНН.

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Щодо працівника Офісу Генерального прокурора, який фігурує у розслідуванні, рішення вже ухвалені. Його відсторонено від виконання службових обов’язків. Доручив підготувати кадрове рішення про звільнення за передбаченою законом процедурою.Винуватість встановлює суд. За управлінські рішення в системі, яку очолюю, відповідаю я - йдеться в дописі Генпрокурора.

Окремо Кравченко додав, що одним кадровим рішенням вирішення даної проблеми не обмежиться. Він доручив перевірити роботу департаменту міжнародного співробітництва, де працював зазначений працівник, та підрозділу з протидії кіберзлочинності. Перевірятимуть ухвалені рішення, матеріали та результати роботи.

Також Генпрокурор доручив організувати проходження поліграфа всіма працівниками структурних підрозділів, які мають відношення до процесуального керівництва та розслідування справ щодо незаконних колцентрів. Це стосується всіх без винятку.

Нагадаємо

В Україні у межах спецоперації викрили злочинну організацію "Хімпром" на створенні мережі колцентрів для наркобізнесу.

Офіс Генерального прокурора заявив, що надасть антикорупційним органам повне сприяння та всю необхідну інформацію щодо можливої причетності одного з працівників до протиправної діяльності, пов’язаної з роботою шахрайських колцентрів.