Кравченко отверг свою причастность к прикрытию незаконных колл-центров

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что не имеет отношения к прикрытию незаконных кол-центров, не давал указаний содействовать такой деятельности и не использовал для этого полномочия Генерального прокурора. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.

Детали

Что касается сотрудника Офиса Генерального прокурора, который фигурирует в расследовании, решения уже приняты. Он отстранен от исполнения служебных обязанностей. Поручил подготовить кадровое решение об увольнении в предусмотренном законом порядке. Виновность устанавливает суд. За управленческие решения в системе, которую я возглавляю, отвечаю я - говорится в сообщении Генпрокурора.

Отдельно Кравченко добавил, что решение данной проблемы не ограничится одним кадровым решением. Он поручил проверить работу департамента международного сотрудничества, где работал указанный сотрудник, и подразделения по противодействию киберпреступности. Будут проверены принятые решения, материалы и результаты работы.

Также Генпрокурор поручил организовать прохождение полиграфа всеми сотрудниками структурных подразделений, имеющими отношение к процессуальному руководству и расследованию дел о незаконных кол-центрах. Это касается всех без исключения.

Напомним

В Украине в рамках спецоперации разоблачили преступную организацию «Химпром» в создании сети кол-центров для наркобизнеса.

Офис Генерального прокурора заявил, что окажет антикоррупционным органам полное содействие и предоставит всю необходимую информацию относительно возможной причастности одного из сотрудников к противоправной деятельности, связанной с работой мошеннических кол-центров.