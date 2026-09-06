$44.7351.94
ukenru
10:32 • 612 просмотра
Кравченко отверг свою причастность к прикрытию незаконных колл-центров
Эксклюзив
09:55 • 4620 просмотра
Астропрогноз и гороскоп на неделю 7–13 сентября 2026 года
Эксклюзив
08:57 • 10912 просмотра
Политолог объяснил, почему россия держит Украину под постоянными обстрелами
08:02 • 11321 просмотра
Украинские военные с помощью дронов FP-1 атаковали рязанский НПЗVideo
Эксклюзив
07:50 • 13097 просмотра
Действительно ли гормоны определяют наши достижения: что на самом деле влияет на мотивацию и успех
06:58 • 12337 просмотра
Поддержка Трампом центров обработки данных для ИИ может ударить по республиканцам на выборах
5 сентября, 22:37 • 37803 просмотра
"Киевский режим перестал скрывать свою сущность, перезахоранивая нацистов": Путин "откровенно" поговорил с Уиткоффом и Кушнером
5 сентября, 20:15 • 38550 просмотра
Враг повторно атаковал Запорожье: много пострадавших, вспыхнули пожарыVideo
Эксклюзив
5 сентября, 18:53 • 24884 просмотра
Дожди задержатся в Украине ещё на один день, температура может снизиться до +19°
5 сентября, 16:42 • 25301 просмотра
Максимум на 180 дней — в Украине продлили сроки расчетов для экспортеров агропродукции из-за атак рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
5м/с
69%
746мм
Популярные новости
Теперь КГБ и ГРУ будут ждать украинские дроны в своих офисах — еврокомиссарPhoto6 сентября, 01:20 • 16782 просмотра
В партии Ле Пен угрожают прекратить помощь Франции Киеву после победы на выборах6 сентября, 01:55 • 14517 просмотра
Путин поддержал привлечение к ПВО непригодных к службе россиян — ISW6 сентября, 02:32 • 10280 просмотра
Что празднуют 6 сентября в Украине и мире6 сентября, 03:00 • 9686 просмотра
Украину накроют дожди и сильный ветер: прогноз на 6 сентябряPhoto6 сентября, 03:59 • 4662 просмотра
публикации
Действительно ли гормоны определяют наши достижения: что на самом деле влияет на мотивацию и успех
Эксклюзив
07:50 • 13112 просмотра
Как война изменила украинское кино - главные выводы Одесского международного кинофестиваля 2026Photo4 сентября, 14:28 • 68744 просмотра
Увольнение со службы, денежное обеспечение, перевод — в Офисе военного омбудсмена назвали причины наиболее частых жалоб
Эксклюзив
4 сентября, 12:00 • 75863 просмотра
БЭБ не может самостоятельно устанавливать новые правила налогообложения - юрист
Эксклюзив
4 сентября, 11:35 • 64480 просмотра
Крым под ударами: каким был курортный сезон 2026 года для россиянPhotoVideo
Эксклюзив
4 сентября, 11:01 • 59065 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Штилерман
Марин Ле Пен
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Китай
Франция
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Энистон рассказала о последнем совете, который получила от Долли Партон4 сентября, 23:07 • 28733 просмотра
Жена Стива Ирвина спустя 20 лет рассказала о последних неделях жизни «охотника на крокодилов»Photo4 сентября, 22:06 • 27737 просмотра
Блогерша Анастасия Скальницкая объявила о разводе с мужемVideo4 сентября, 16:24 • 39018 просмотра
Келли Осборн рассказала, как пережила жесткий бодишейминг после смерти отцаPhoto4 сентября, 00:05 • 57768 просмотра
Хлои Кардашьян показала детей в первый день учебы и призналась, что не готова к их взрослениюPhoto3 сентября, 23:07 • 53749 просмотра
Актуальное
Ка-50
Социальная сеть
Шахед-136
Ракетный комплекс "Панцирь"
Хранитель

Кравченко отверг свою причастность к прикрытию незаконных колл-центров

Киев • УНН

 • 648 просмотра

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что не прикрывал незаконные колл-центры и не давал указаний содействовать их деятельности. Он также анонсировал проверку работы одного из департаментов и обеспечение прохождения полиграфа сотрудниками.

Кравченко отверг свою причастность к прикрытию незаконных колл-центров

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что не имеет отношения к прикрытию незаконных кол-центров, не давал указаний содействовать такой деятельности и не использовал для этого полномочия Генерального прокурора. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.

Детали

Что касается сотрудника Офиса Генерального прокурора, который фигурирует в расследовании, решения уже приняты. Он отстранен от исполнения служебных обязанностей. Поручил подготовить кадровое решение об увольнении в предусмотренном законом порядке. Виновность устанавливает суд. За управленческие решения в системе, которую я возглавляю, отвечаю я

- говорится в сообщении Генпрокурора.

Отдельно Кравченко добавил, что решение данной проблемы не ограничится одним кадровым решением. Он поручил проверить работу департамента международного сотрудничества, где работал указанный сотрудник, и подразделения по противодействию киберпреступности. Будут проверены принятые решения, материалы и результаты работы.

Также Генпрокурор поручил организовать прохождение полиграфа всеми сотрудниками структурных подразделений, имеющими отношение к процессуальному руководству и расследованию дел о незаконных кол-центрах. Это касается всех без исключения.

Напомним

В Украине в рамках спецоперации разоблачили преступную организацию «Химпром» в создании сети кол-центров для наркобизнеса.

Офис Генерального прокурора заявил, что окажет антикоррупционным органам полное содействие и предоставит всю необходимую информацию относительно возможной причастности одного из сотрудников к противоправной деятельности, связанной с работой мошеннических кол-центров.

Евгений Устименко

ОбществоПолитикаКриминал и ЧП
Руслан Кравченко
Генеральный прокурор Украины