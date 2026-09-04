Усі обставини має встановити слідство - ОГП про можливу причетність одного з працівників до роботи з кол-центрами

Офіс Генерального прокурора заявив, що надасть антикорупційним органам повне сприяння та всю необхідну інформацію щодо можливої причетності одного з працівників до протиправної діяльності, пов’язаної з роботою шахрайських кол-центрів. Про це повідомляє пресслужба ОГП, передає УНН.

Щодо можливої причетності одного з працівників Офісу Генерального прокурора до протиправної діяльності, пов’язаної з роботою шахрайських кол-центрів: усі обставини має встановити слідство. Офіс Генерального прокурора надасть антикорупційним органам повне сприяння та всю необхідну інформацію в межах закону. Цей епізод має отримати об’єктивну правову оцінку у встановленому законом порядку