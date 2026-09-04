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Усі обставини має встановити слідство - ОГП про можливу причетність одного з працівників до роботи з кол-центрами

Київ • УНН

 • 866 перегляди

ОГП сприятиме розслідуванню можливої причетності працівника до шахрайських колцентрів і відсторонить його на час слідства. За рік припинено роботу 340 колцентрів.

Усі обставини має встановити слідство - ОГП про можливу причетність одного з працівників до роботи з кол-центрами

Офіс Генерального прокурора заявив, що надасть антикорупційним органам повне сприяння та всю необхідну інформацію щодо можливої причетності одного з працівників до протиправної діяльності, пов’язаної з роботою шахрайських кол-центрів. Про це повідомляє пресслужба ОГП, передає УНН

Щодо можливої причетності одного з працівників Офісу Генерального прокурора до протиправної діяльності, пов’язаної з роботою шахрайських кол-центрів: усі обставини має встановити слідство. Офіс Генерального прокурора надасть антикорупційним органам повне сприяння та всю необхідну інформацію в межах закону. Цей епізод має отримати об’єктивну правову оцінку у встановленому законом порядку 

- йдеться у повідомленні. 

Водночас, як наголосили в ОГП, системна робота з протидії шахрайським кол-центрам триває.

За останні 12 місяців проведено понад 1050 обшуків, припинено діяльність близько 340 шахрайських кол-центрів і понад 5 тисяч операторських місць. Українські прокурори брали участь у роботі 37 міжнародних спільних слідчих груп за координації Євроюсту та підтримки Європолу 

- додали в ОГП. 

Наразі розслідується 147 кримінальних проваджень. Про підозру повідомлено понад 183 особам, щодо 93 осіб обвинувальні акти скеровано до суду. Встановлений розмір збитків потерпілим становить десятки мільйонів гривень.

Працівника Офісу Генерального прокурора, щодо якого перевіряється можлива причетність до протиправної діяльності, буде відсторонено від виконання службових обов’язків на час досудового розслідування.

Нагадаємо 

В Україні у межах спецоперації викрили злочинну організацію "Хімпром" на створенні мережі колцентрів для наркобізнесу. 

Павло Башинський

СуспільствоКримінал
Європол