Все обстоятельства должно установить следствие — ОГП о возможной причастности одного из сотрудников к работе с колл-центрами

Офис Генерального прокурора заявил, что окажет антикоррупционным органам полное содействие и предоставит всю необходимую информацию относительно возможной причастности одного из сотрудников к противоправной деятельности, связанной с работой мошеннических кол-центров. Об этом сообщает пресс-служба ОГП, передает УНН.

Относительно возможной причастности одного из сотрудников Офиса Генерального прокурора к противоправной деятельности, связанной с работой мошеннических кол-центров: все обстоятельства должно установить следствие. Офис Генерального прокурора окажет антикоррупционным органам полное содействие и предоставит всю необходимую информацию в рамках закона. Этот эпизод должен получить объективную правовую оценку в установленном законом порядке