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Все обстоятельства должно установить следствие — ОГП о возможной причастности одного из сотрудников к работе с колл-центрами

Киев • УНН

 • 462 просмотра

Офис генерального прокурора будет содействовать расследованию возможной причастности сотрудника к мошенническим колл-центрам и отстранит его на время следствия. За год прекращена работа 340 колл-центров.

Все обстоятельства должно установить следствие — ОГП о возможной причастности одного из сотрудников к работе с колл-центрами

Офис Генерального прокурора заявил, что окажет антикоррупционным органам полное содействие и предоставит всю необходимую информацию относительно возможной причастности одного из сотрудников к противоправной деятельности, связанной с работой мошеннических кол-центров. Об этом сообщает пресс-служба ОГП, передает УНН

Относительно возможной причастности одного из сотрудников Офиса Генерального прокурора к противоправной деятельности, связанной с работой мошеннических кол-центров: все обстоятельства должно установить следствие. Офис Генерального прокурора окажет антикоррупционным органам полное содействие и предоставит всю необходимую информацию в рамках закона. Этот эпизод должен получить объективную правовую оценку в установленном законом порядке 

- говорится в сообщении. 

В то же время, как подчеркнули в ОГП, системная работа по противодействию мошенническим кол-центрам продолжается.

За последние 12 месяцев проведено более 1050 обысков, прекращена деятельность около 340 мошеннических кол-центров и более 5 тысяч операторских мест. Украинские прокуроры участвовали в работе 37 международных совместных следственных групп под координацией Евроюста и при поддержке Европола 

- добавили в ОГП. 

В настоящее время расследуется 147 уголовных производств. О подозрении сообщено более чем 183 лицам, в отношении 93 лиц обвинительные акты направлены в суд. Установленный размер ущерба потерпевшим составляет десятки миллионов гривен.

Сотрудник Офиса Генерального прокурора, в отношении которого проверяется возможная причастность к противоправной деятельности, будет отстранен от исполнения служебных обязанностей на время досудебного расследования.

Напомним 

В Украине в рамках спецоперации разоблачили преступную организацию "Химпром" в создании сети кол-центров для наркобизнеса. 

Павел Башинский

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