"Хімпром" створив в Україні мережу колцентрів для наркобізнесу, сім учасників затримали - прокуратура

В Україні у межах спецоперації викрили злочинну організацію "Хімпром" на створенні мережі колцентрів для наркобізнесу, повідомили в понеділок в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

"Хімпром" організував в Україні мережу колцентрів для вербування наркозбувачів у Казахстані – затримано сімох учасників - повідомили в Офісі Генпрокурора.

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За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, як повідомляється, "викрито діяльність злочинної організації "Хімпром", учасники якої, за даними слідства, створили в Україні мережу колцентрів для залучення осіб до незаконного збуту наркотичних засобів і психотропних речовин на території Казахстану".

"На початку 2024 року один з організаторів "Хімпрому", який перебуває у міжнародному розшуку, вирішив продовжити протиправну діяльність та створив нове стійке ієрархічне злочинне об’єднання. До спільного керівництва він залучив ще одну особу. Вони сформували окремі структурні частини, визначили їх керівників та розподілили ролі між учасниками", - ідеться у повідомленні.

За даними Офісу Генпрокурора, "одним із напрямів діяльності "Хімпрому" стала робота мережі колцентрів". Керівники структурних частин організовували та координували роботу підлеглих, визначали завдання і контролювали їх виконання. До колцентрів були залучені старші оператори та оператори, додали у відомстві.

За версією слідства, "оператори встановлювали контакти з особами на території Казахстану та схиляли їх до участі в незаконному збуті наркотиків і психотропних речовин". Для конспірації учасники, як зазначається, використовували псевдоніми та умовні позначення, приховуючи персональні дані.

"У межах спецоперації правоохоронці провели обшуки та комплекс слідчих дій. За їх результатами затримано сімох учасників злочинної організації", - вказали в ОГП.

Їм, як зазначено, повідомлено про підозру в участі у злочинній організації, а також в організації незаконного збуту наркотичних засобів і психотропних речовин, вчиненого злочинною організацією (ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України).

Організатору злочинної організації та його спільнику також повідомлено про підозру. Вони переховуються за межами України. Їхні дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів.

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