"Химпром" создал в Украине сеть колл-центров для наркобизнеса, семь участников задержаны — прокуратура

В Украине в рамках спецоперации раскрыли преступную организацию «Химпром», занимавшуюся созданием сети колл-центров для наркобизнеса, сообщили в понедельник в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

«Химпром» организовал в Украине сеть колл-центров для вербовки наркосбытчиков в Казахстане — задержаны семеро участников — сообщили в Офисе Генпрокурора.

Детали

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора, как сообщается, «раскрыта деятельность преступной организации «Химпром», участники которой, по данным следствия, создали в Украине сеть колл-центров для привлечения лиц к незаконному сбыту наркотических средств и психотропных веществ на территории Казахстана».

«В начале 2024 года один из организаторов «Химпрома», находящийся в международном розыске, решил продолжить противоправную деятельность и создал новое устойчивое иерархическое преступное объединение. К совместному руководству он привлек еще одного человека. Они сформировали отдельные структурные части, определили их руководителей и распределили роли между участниками», — говорится в сообщении.

По данным Офиса Генпрокурора, «одним из направлений деятельности «Химпрома» стала работа сети колл-центров». Руководители структурных частей организовывали и координировали работу подчиненных, определяли задачи и контролировали их выполнение. К работе в колл-центрах были привлечены старшие операторы и операторы, добавили в ведомстве.

По версии следствия, «операторы устанавливали контакты с лицами на территории Казахстана и склоняли их к участию в незаконном сбыте наркотиков и психотропных веществ». Для конспирации участники, как отмечается, использовали псевдонимы и условные обозначения, скрывая персональные данные.

«В рамках спецоперации правоохранители провели обыски и комплекс следственных действий. По их результатам задержаны семеро участников преступной организации», — указали в ОГП.

Им, как отмечается, сообщено о подозрении в участии в преступной организации, а также в организации незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенного преступной организацией (ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 УК Украины).

Организатору преступной организации и его сообщнику также сообщено о подозрении. Они скрываются за пределами Украины. Их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 УК Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанным мер пресечения.

Наркоторговля через сеть магазинов, call-центры и угрозы - в Украине провели сотни обысков и разоблачили группировку "Химпром"