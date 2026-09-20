Продолжайте травить украинцев: министр обороны Польши обвинил депутатов Сейма в игре на руку России
Киев • УНН
Косиняк-Камыш заявил, что поддержка Украины является государственной целью Польши. Он обвинил некоторых депутатов Сейма в том, что их заявления работают на стратегию безопасности России, а не Польши.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время выступления в Сейме обвинил некоторых депутатов в том, что их заявления работают на стратегию безопасности россии, а не Польши. Об этом сообщает TVN24, информирует УНН.
Детали
Косиняк-Камыш напомнил, что в пятницу польские истребители снова поднимались в воздух из-за российской атаки на Украину.
Это уже не единичные инциденты; это спланированная агрессия против стран НАТО. Это не случайность; это стратегия российской федерации
Он подчеркнул, что поддержка Украины является государственной целью Польши, даже несмотря на нерешённые исторические разногласия.
Поссорить поляков и украинцев? Поссорить поляков с поляками, настроить нас против НАТО и Западной Европы, оставить Польшу разбитой и одинокой? Серьёзно, оставьте нас в покое. ... Когда Украине не хватает средств противовоздушной обороны, когда ей не хватает боеприпасов, чтобы сбивать эти дроны, большинство этих дронов пролетят через Украину и достигнут Польши. Вы этого хотите? Продолжайте травить украинцев
Напомним
Польша начала строительство новых фортификаций и усиление пунктов пропуска на границе с Украиной из-за растущей угрозы со стороны россии.
Польша присоединилась к созданию противобаллистического щита Freyja18.09.26, 20:13 • 4250 просмотров