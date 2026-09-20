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Продолжайте травить украинцев: министр обороны Польши обвинил депутатов Сейма в игре на руку России

Киев • УНН

 • 13692 просмотра

Косиняк-Камыш заявил, что поддержка Украины является государственной целью Польши. Он обвинил некоторых депутатов Сейма в том, что их заявления работают на стратегию безопасности России, а не Польши.

Продолжайте травить украинцев: министр обороны Польши обвинил депутатов Сейма в игре на руку России

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время выступления в Сейме обвинил некоторых депутатов в том, что их заявления работают на стратегию безопасности россии, а не Польши. Об этом сообщает TVN24, информирует УНН.

Детали

Косиняк-Камыш напомнил, что в пятницу польские истребители снова поднимались в воздух из-за российской атаки на Украину.

Это уже не единичные инциденты; это спланированная агрессия против стран НАТО. Это не случайность; это стратегия российской федерации

- сказал польский политик.

Он подчеркнул, что поддержка Украины является государственной целью Польши, даже несмотря на нерешённые исторические разногласия.

Поссорить поляков и украинцев? Поссорить поляков с поляками, настроить нас против НАТО и Западной Европы, оставить Польшу разбитой и одинокой? Серьёзно, оставьте нас в покое. ... Когда Украине не хватает средств противовоздушной обороны, когда ей не хватает боеприпасов, чтобы сбивать эти дроны, большинство этих дронов пролетят через Украину и достигнут Польши. Вы этого хотите? Продолжайте травить украинцев

- резюмировал Косиняк-Камыш.

Напомним

Польша начала строительство новых фортификаций и усиление пунктов пропуска на границе с Украиной из-за растущей угрозы со стороны россии.

Польша присоединилась к созданию противобаллистического щита Freyja18.09.26, 20:13 • 4250 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
НАТО
Владислав Косиняк-Камыш
Украина
Польша