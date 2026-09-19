"Сейчас молодёжь — это какой возраст?" Зеленский встретился с молодёжью стран Карпатской восьмёрки
Киев • УНН
Президент обсудил с молодёжью будущее и развитие Карпатской инициативы. Он призвал сохранять молодёжь в Украине и привлекать иностранцев.
Президент Владимир Зеленский встретился с молодежью стран Карпатской восьмерки. Об этом он сообщил в Telegram, информирует УНН.
Детали
По словам главы государства, "Карпатская инициатива — о будущем и развитии, а это прежде всего молодежь".
И наши интеграционные проекты, в частности и C8, мы закладываем с перспективой для молодых украинцев и украинок
Он подчеркнул, что нужно бороться за то, чтобы "наша молодежь оставалась в Украине, а иностранцы приезжали сюда и помогали восстанавливать и строить".
Во время выступления Президент поинтересовался, какого возраста должен быть человек, чтобы считаться молодым: "Сейчас молодежь — это какой возраст? А какой нужно принять закон, чтобы было до 45? Министр молодежи и спорта — подготовьте! Очень хочется быть среди молодежи", — сказал Зеленский.
Напомним
В августе Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость сохранения доступности общежитий для студентов, а также анонсировал расширение программы "єОселя" и новые гранты для молодежи.
Молодежь, не подпадающая под призывной возраст, имеет право находиться за границей - Зеленский14.04.26, 16:42 • 3885 просмотров