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"Сейчас молодёжь — это какой возраст?" Зеленский встретился с молодёжью стран Карпатской восьмёрки

Киев • УНН

 • 428 просмотра

Президент обсудил с молодёжью будущее и развитие Карпатской инициативы. Он призвал сохранять молодёжь в Украине и привлекать иностранцев.

"Сейчас молодёжь — это какой возраст?" Зеленский встретился с молодёжью стран Карпатской восьмёрки

Президент Владимир Зеленский встретился с молодежью стран Карпатской восьмерки. Об этом он сообщил в Telegram, информирует УНН.

Детали

По словам главы государства, "Карпатская инициатива — о будущем и развитии, а это прежде всего молодежь".

И наши интеграционные проекты, в частности и C8, мы закладываем с перспективой для молодых украинцев и украинок

— отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что нужно бороться за то, чтобы "наша молодежь оставалась в Украине, а иностранцы приезжали сюда и помогали восстанавливать и строить".

Во время выступления Президент поинтересовался, какого возраста должен быть человек, чтобы считаться молодым: "Сейчас молодежь — это какой возраст? А какой нужно принять закон, чтобы было до 45? Министр молодежи и спорта — подготовьте! Очень хочется быть среди молодежи", — сказал Зеленский.

Напомним

В августе Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость сохранения доступности общежитий для студентов, а также анонсировал расширение программы "єОселя" и новые гранты для молодежи.

Молодежь, не подпадающая под призывной возраст, имеет право находиться за границей - Зеленский14.04.26, 16:42 • 3885 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоПолитика
Владимир Зеленский
Украина