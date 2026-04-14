Молодежь, не подпадающая под призывной возраст, имеет право находиться за границей - Зеленский
Киев • УНН
Президент заявил, что молодежь вне мобилизационного возраста имеет право быть за границей. Ответственность за защиту несут только лица согласно критериям.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что молодые граждане, не подпадающие под мобилизационный или призывной возраст, имеют законное право находиться за пределами страны. Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами, передает УНН.
Детали
По словам президента, вопрос пребывания украинцев за границей нужно рассматривать с учетом возраста, правового статуса и обязанностей перед государством.
Зеленский подчеркнул, что нельзя отождествлять всех молодых людей, находящихся за границей, поскольку среди них есть те, кто не подлежит мобилизации.
В то же время президент подчеркнул, что ответственность за защиту государства должны нести граждане, отвечающие установленным законом критериям.
