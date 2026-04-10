"Готовятся к непопулярным решениям" - Зеленский о блокировке Telegram в рф

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение россиян ограничить работу мессенджера Telegram, а в дальнейшем - и полностью закрыть его. Об этом сообщает УНН со ссылкой на детали разговора главы государства с журналистами.

По его словам, россияне это делают с целью принятия непопулярных решений.

Возможно, это окончание войны в том или ином формате. Или, наоборот, эскалация войны. Тогда это еще большая у них мобилизация. Люди из москвы и санкт-петербурга идут на фронт, а трупы идут обратно, в москву и в санкт-петербург. То есть большие города, которые он раньше старался обходить мобилизацией, он больше не обойдет - заявил Зеленский.

Также, по словам главы государства, существует и другая версия, объясняющая действия россиян. Они это делают, не зная, какой будет реакция общества, готовясь к тому или иному окончанию войны, говорит Зеленский.

Они своей пропагандой раскачали радикально настроенную часть общества. Этот процент у них достаточно высок - я думаю, где-то 20–25%. На мой взгляд, эти люди точно не готовы заканчивать войну. Еще есть у них часть общества, которая плохо среагирует на эскалацию. На мой взгляд, это два основных сценария, но, конечно, могут быть другие мотивации. И скоро мы увидим, какой из сценариев выбрал путин - говорится в заявлении Президента Украины.

российский интернет-надзорный орган объявил, что замедляет работу мессенджера Telegram из-за якобы нарушения российского законодательства. Это произошло на фоне попыток москвы заставить россиян пользоваться более жестко контролируемым отечественным онлайн-сервисом.

Также УНН сообщал, что российские власти фактически заблокировали мессенджер WhatsApp, сделав невозможным доступ без сложных обходных путей.

