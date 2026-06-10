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«Жешув не был закрыт» — Туск прокомментировал изменение маршрута полета Зеленского

Киев • УНН

 • 240 просмотра

Дональд Туск заявил, что не будет указывать Зеленскому маршруты полетов после использования им аэропорта Кишинева. Жешув, по его словам, остается открытым.

«Жешув не был закрыт» — Туск прокомментировал изменение маршрута полета Зеленского

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал изменение маршрута полета Президента Украины Владимира Зеленского, когда украинский Президент впервые за долгое время воспользовался молдавским аэропортом вместо польского хаба в Жешуве. Туск во время пресс-конференции заявил, что не будет указывать, откуда и как Зеленский должен летать, добавив, что аэропорт Жешува не был закрыт, передает УНН

Детали

Отвечая на вопрос, поскольку Президент Зеленский обычно пользовался аэропортом в Жешуве, а сейчас летает из Кишинева, было ли это решение со стороны Украины или, возможно, какая-то попытка давления из-за изменения названия украинской бригады, Туск ответил: "Президент Зеленский пользуется другими возможностями, кроме Жешува, и все. Я не буду ему указывать, откуда и как он должен летать. Жешув не был закрыт".

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ почетное наименование "имени Героев УПА".   

После этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что решение о присвоении украинскому подразделению ССО названия "имени Героев УПА" вызывает обеспокоенность с точки зрения двусторонних отношений и задевает историческую чувствительность, добавив, что это "излишне снова выводит вопрос исторических разногласий на довольно тревожный уровень". А президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что критически относится к решению Президента Украины, и считает, что Зеленского следует лишить польского Ордена Белого Орла.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал ситуацию вокруг возмущения Польши решением Президента Украины о присвоении украинскому подразделению Сил специальных операций названия "имени Героев УПА". 

8 июня Зеленский во время остановки в аэропорту Кишинева говорил с представителями Президента Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Павел Башинский

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