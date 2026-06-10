Тихий прокомментировал организацию визита Абрамовича в Украину
Киев • УНН
Георгий Тихий сообщил, что Абрамович прибыл не самолетом для переговоров о мире. Зеленский подтвердил роль олигарха как посредника от путина.
Спикер МИД Георгий Тихий высказался относительно деталей организации визита российского миллиардера Романа Абрамовича в условиях войны и закрытого воздушного пространства. По его словам, главной целью таких контактов является приближение мира, передает УНН.
Что касается конкретных деталей организации визита Абрамовича, то я вас здесь ничем интересным не удивлю… Могу точно сказать, что он не летел самолетом, очевидно. Могу просто сказать, что Президент Украины использует каждую, даже малейшую возможность приблизить мир. Вот правильная и исчерпывающая оценка этого контакта
Напомним
Владимир Зеленский подтвердил, что российский олигарх Роман Абрамович тайно приезжал в Киев в качестве посланника от владимира путина.