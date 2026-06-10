Трудовые книжки продолжат оцифровывать после 10 июня, стаж не исчезнет - Минсоцполитики
Киев • УНН
Оцифровка трудовых книжек продолжится и после 10 июня 2026 года без потери стажа. Бумажные документы остаются в силе для назначения пенсий.
После 10 июня оцифровка трудовых книжек продолжится, страховой стаж не исчезнет, подчеркнули в Минсоцполитики в среду, пишет УНН.
После 10 июня страховой стаж не исчезнет, а оцифровка трудовых книжек продолжится
Что важно
В Минсоцполитики ответили на ряд вопросов:
- если вы еще не оцифровали трудовую книжку — это можно будет сделать и после 10 июня 2026 года;
- если не успели подать документы до этой даты — приобретенный трудовой и страховой стаж никуда не исчезнет;
- бумажная трудовая книжка и в дальнейшем остается документом, подтверждающим периоды работы, и может использоваться при назначении пенсии;
- пенсионерам, которым пенсия уже назначена, повторно подавать трудовую книжку не нужно. Весь стаж, который учитывался при назначении пенсии, уже есть в информационных системах ПФУ.
"Оцифровка трудовых книжек продолжается для того, чтобы данные о трудовой деятельности хранились в электронном формате и были защищены от потери или повреждения документов", — пояснили в Минсоцполитики.
Как подтвердить страховой стаж, если в трудовой книжке нет записей29.05.26, 13:14 • 39996 просмотров