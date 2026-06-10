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Трудовые книжки продолжат оцифровывать после 10 июня, стаж не исчезнет - Минсоцполитики

Киев • УНН

 • 5626 просмотра

Оцифровка трудовых книжек продолжится и после 10 июня 2026 года без потери стажа. Бумажные документы остаются в силе для назначения пенсий.

Трудовые книжки продолжат оцифровывать после 10 июня, стаж не исчезнет - Минсоцполитики

После 10 июня оцифровка трудовых книжек продолжится, страховой стаж не исчезнет, подчеркнули в Минсоцполитики в среду, пишет УНН.

После 10 июня страховой стаж не исчезнет, а оцифровка трудовых книжек продолжится

- сообщили в министерстве.

Что важно

В Минсоцполитики ответили на ряд вопросов:

  • если вы еще не оцифровали трудовую книжку — это можно будет сделать и после 10 июня 2026 года;
    • если не успели подать документы до этой даты — приобретенный трудовой и страховой стаж никуда не исчезнет;
      • бумажная трудовая книжка и в дальнейшем остается документом, подтверждающим периоды работы, и может использоваться при назначении пенсии;
        • пенсионерам, которым пенсия уже назначена, повторно подавать трудовую книжку не нужно. Весь стаж, который учитывался при назначении пенсии, уже есть в информационных системах ПФУ.

          "Оцифровка трудовых книжек продолжается для того, чтобы данные о трудовой деятельности хранились в электронном формате и были защищены от потери или повреждения документов", — пояснили в Минсоцполитики.

          Как подтвердить страховой стаж, если в трудовой книжке нет записей29.05.26, 13:14 • 39996 просмотров

          Юлия Шрамко

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