На фоне угрозы ударов беспилотников российские геленджик и новороссийск остались без света — росСМИ

Российские геленджик и новороссийск остались без света на фоне угрозы ударов беспилотников, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Как сообщают росСМИ, днем жители геленджика начали жаловаться на отключения электричества по всему городу. С самого утра в городе действует предупреждение об опасности атаки украинских беспилотников, периодически включаются сирены, пляжи закрыты.

"Мадяр" подтвердил уничтожение позиций С-400 в Геленджике и ещё четырёх элементов ПВО рф

Света также нет в окрестных селах и новороссийске. В краснодаре не работают более 70 светофоров из-за аварийного отключения электроэнергии.

В муниципальном центре управления геленджика сообщили, что авария произошла "из-за срабатывания системы автоматизированного отключения нагрузки в вышестоящей сетевой организации". Оперштаб краснодарского края утверждает, что в ближайшие два часа электроснабжение восстановят.

Часть скорректировали и добавили ещё: Зеленский обсудил с военными план дальнобойных санкций против рф и мидлстрайков