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На фоне угрозы ударов беспилотников российские геленджик и новороссийск остались без света — росСМИ

Киев • УНН

 • 302 просмотра

В геленджике и новороссийске исчез свет на фоне предупреждения об атаке украинских беспилотников. В краснодаре из-за аварийного отключения не работают более 70 светофоров.

На фоне угрозы ударов беспилотников российские геленджик и новороссийск остались без света — росСМИ

Российские геленджик и новороссийск остались без света на фоне угрозы ударов беспилотников, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Как сообщают росСМИ, днем жители геленджика начали жаловаться на отключения электричества по всему городу. С самого утра в городе действует предупреждение об опасности атаки украинских беспилотников, периодически включаются сирены, пляжи закрыты.

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Света также нет в окрестных селах и новороссийске. В краснодаре не работают более 70 светофоров из-за аварийного отключения электроэнергии.

В муниципальном центре управления геленджика сообщили, что авария произошла "из-за срабатывания системы автоматизированного отключения нагрузки в вышестоящей сетевой организации". Оперштаб краснодарского края утверждает, что в ближайшие два часа электроснабжение восстановят.

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Антонина Туманова

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