Ракета, поражающая российские заводы: что известно о Flamingo

Украинские FP-5 Flamingo поразили военный завод в Чебоксарах. Что известно об этой ракете, читайте в материале УНН.

Что такое FP-5 и почему она получила название "Фламинго"

FP-5 "Фламинго" – это современная наземная система БПЛА/крылатая ракета производства украинской компании Fire Point.

Разработана "Фламинго" для доставки заданной боевой нагрузки до 1150 кг для поражения наземных целей с фиксированными топографическими координатами на дальности до 3000 км, как днем, так и ночью. Ракета способна поразить цель даже в условиях активных радиоэлектронных помех.

В Fire Point подчеркивают, что FP-5 отличается простотой использования и низкой стоимостью. Это крупнейшая система своего класса, но она остается простой в производстве и запуске. Она не требует дорогих пусковых платформ — ее пусковые установки являются многоразовыми, что делает развертывание более экономичным.

В открытых источниках указывалось, что ракета построена на базе двигателей АИ-25 или АИ-25ТЛ, однако еще в марте 2026 года соучредитель и главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что компания завершает разработку собственного двигателя, который будет изготавливаться на производственных мощностях компании.

"Сейчас мы завершаем разработку собственного двигателя. Это турбореактивный двухконтурный двигатель с невысоким коэффициентом двухконтурности, но главное — он спроектирован для полета на низких высотах", — заявил тогда Штилерман.

Ожидается, что собственное производство двигателей позволит масштабировать производство конечного продукта — ракеты "Фламинго".

Интересно, что такое название ракета получила из-за цвета, в который ее покрасили перед тестовыми пусками. Ракета должна была быть окрашена в оранжевый цвет — запуск происходил над морем, а обломки яркого цвета легче отыскать. Однако у подрядчика закончилась оранжевая краска и использовали розовую. Так и родилось название — "Фламинго". Боевые образцы ракеты имеют черный цвет в соответствии с требованиями военных.

Еще одна интересная история связана с разработкой ракеты — ее некоторое время выдавали за продукт британского ОПК. Как объяснил Денис Штилерман, это было необходимо для того, чтобы скрыть от россиян закупку двигателей, которые были нужны для более быстрого запуска ракеты в производство.

"Она наша, украинская. Тот слух, что это британская ракета, появился из-за того, что мы хотели скрыть начало разработки таких ракет в Украине. Чтобы замаскировать закупку двигателей по всему миру, мы поставили макет на стенде одной индийской компании и подписали его как британскую разработку", — рассказал Штилерман.

По его словам, все основные части "Фламинго" изготовлены в Украине, и только инерциальная навигационная система является иностранной.

СЕО и СТО Fire Point Ирина Терех в интервью изданию Politico сообщала, что ракету разработали очень быстро: от идеи до первых успешных испытаний прошло девять месяцев.

Цели, которые поразила "Фламинго"

В ночь на 10 июня Силы обороны нанесли удары ракетами FP-5 Flamingo по заводу "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах. На заводе возник пожар — последствия поражения еще уточняются.

Известно, что это предприятие занимается производством спутниковых ГНСС-приемников и антенн для систем Glonass, GPS и Galileo, модулей типа "Комета", которые применяются в дронах-камикадзе "Шахед", ракетах "Искандер-М" и "Калибр". Завод уже не впервые попадает под удар украинских военных. Так он был поражен ракетами еще в мае этого года. OSINT-аналитики тогда заявили, что это тоже были "Фламинго".

"Прогресс" - далеко не первая цель, по которой ударили "Фламинго". В открытых источниках первым боевым применением ракеты называют поражение во временно оккупированном Крыму в сентябре 2025 года. В результате атаки тогда было повреждено шесть патрульных катеров на воздушной подушке, один военнослужащий погиб.

В феврале 2026 года ракета поразила арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления армии рф в Котлубани Волгоградской области.

В результате поражения был уничтожен бункер площадью ~3600м² снаружи (внутри 1200м²).

А 20 февраля с помощью ракет "Фламинго" было поражено акционерное общество "Воткинский завод" в городе Воткинск в Удмуртии. Завод занимается изготовлением ракетных двигателей для ракет "Искандер" и межконтинентальных баллистических ракет (в частности ракеты "Орешник"). Ударом были поражены производственные цеха.

В марте "осинтеры" зафиксировали попадание ракеты "Фламинго" по производству взрывчатки ОАО "Промсинтез" в городе Чапаевск Самарской области. Предприятие занимается изготовлением взрывчатых веществ для снаряжения широкого ассортимента боеприпасов, авиабомб и ракет.

"Fire Point доказала, что может не раз вытащить кролика из шляпы", – цитирует консультанта по вопросам обороны Марка Ланге Financial Times.

Фабиан Хоффманн, научный сотрудник докторантуры и эксперт по ракетным технологиям в Университете Осло, назвал ракету "сильнейшей гарантией безопасности Украины".

"Если она сможет разместить от 3000 до 5000 таких (и подобных) ракет, готовых в течение 24-48 часов уничтожить более 25 процентов экономического производства россии, дальнейшая российская агрессия станет неприемлемой", – написал он в социальных сетях.