Внезапно умер 17-летний воспитанник футбольной академии «Полесье»
Киев • УНН
11 августа внезапно умер 17-летний футболист Максим Барановский из академии «Полесье». Причины смерти не сообщаются, прощание состоится 12 августа в Коростене.
Во вторник, 11 августа, внезапно умер 17-летний воспитанник футбольной академии «Полесье» Максим Барановский. О смерти юного футболиста сообщила пресс-служба академии в Instagram, пишет УНН.
Детали
В клубе не сообщили о причинах и обстоятельствах смерти спортсмена.
Для нашей семьи «Полесья» это невосполнимо тяжелая и болезненная утрата. Трудно найти слова, чтобы принять и осознать, что Максима больше нет рядом. Искренне сочувствуем родителям, родным, близким, друзьям и всем, кто знал Максима. Сил вам пережить эту страшную утрату. Легких облачков тебе, Максим. Навсегда в наших сердцах
Прощание с Максимом Барановским состоится в среду, 12 августа, в 10:00 в Коростене.
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