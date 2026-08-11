Более 16 млн гривен боевых выплат без участия в боях - военнослужащему во Львовской области объявили о подозрении
Киев • УНН
Военнослужащий-должностное лицо во Львовской области подписал приказы о выплате 100 000 грн бойцам, которые не участвовали в боях. Из бюджета необоснованно выплачено 16 млн грн, ему грозит до 8 лет тюрьмы.
Правоохранители сообщили о подозрении военнослужащему, который временно исполнял обязанности командира одной из воинских частей во Львовской области. Офицеру вменяется небрежное отношение к военной службе в условиях военного положения, вследствие чего из государственного бюджета безосновательно выплачено более 16 млн гривен дополнительного вознаграждения за участие в боевых действиях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Детали
Следствие установило, что должностное лицо отвечало за организацию службы в воинской части, учет личного состава и должно было владеть информацией о том, кто из военнослужащих непосредственно привлекался к боевым действиям и выполнению боевых задач.
В период с февраля по март 2024 года он подписал приказы о выплате повышенного дополнительного вознаграждения в размере 100 000 гривен в месяц, в которые были включены военнослужащие, которые, по данным следствия, не принимали непосредственного участия в боевых действиях, не обеспечивали осуществление мероприятий по национальной безопасности и обороне и не выполняли боевых задач, дававших право на такие выплаты.
Всего без надлежащих правовых оснований из государственного бюджета выплачено 16 081 000 гривен.
Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины - небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
Напомним
По делам о закупках для армии, выплатах военнослужащим, коррупции во время мобилизации и незаконной переправке через границу 488 лицам сообщено о подозрении в 384 уголовных производствах, а 530 обвинительных актов уже направлены в суд.