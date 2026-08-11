Ракетный удар рф по пригороду Харькова - информация о пострадавших отсутствует
Киев • УНН
Российские войска нанесли ракетный удар по пригороду Харькова. По предварительным данным, пострадавших нет.
Во вторник, 11 августа, российские оккупанты нанесли ракетный удар по пригороду Харькова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на городского голову Игоря Терехова и начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Детали
По предварительной информации, взрыв прозвучал в близлежащем пригороде. На эту минуту информация о пострадавших не поступала, отметили Синегубов и Терехов.
Напомним
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