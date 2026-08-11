Армия ha атаковала объект газодобычи в Полтавской области, работа остановлена
Киев • УНН
Сегодня враг атаковал энергетическую инфраструктуру ДТЭК Нефтегаз. В результате атаки работа объекта газодобычи в Полтавской области приостановлена.
Армия рф атаковала объект газодобычи в Полтавской области, его работа остановлена, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.
Сегодня враг вновь атаковал энергетическую инфраструктуру ДТЭК Нефтегаз. В результате атаки работа объекта газодобычи в Полтавской области остановлена
Напомним
россия нанесла массированный удар по активам Группы Нафтогаз на Востоке, Западе и в центральной части Украины.