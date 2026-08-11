В рф спорткар сына "православного" миллиардера Алтушкина влетел в дом и сбил участника "сво"
Киев • УНН
В екатеринбурге сын основателя РМК Давид Алтушкин на Lamborghini врезался в дом. Пострадали двое мужчин, одного госпитализировали с переломами.
Вечером 11 августа в екатеринбурге фиолетовый Lamborghini на высокой скорости врезался в жилой дом. За рулём был Давид Алтушкин младший сын основателя "Русской медной компании" Игоря Алтушкина. Об этом сообщает Astra, пишет УНН.
Детали
Спорткар сына "православного" миллиардера Алтушкина влетел в дом в екатеринбурге. По имеющимся данным, стоимость автомобиля составляет около 40 млн рублей, а официально он зарегистрирован на Игоря Алтушкина.
На крыльце дома в момент аварии находились двое мужчин. Одного из пострадавших госпитализировали с переломами рёбер, закрытой черепно-мозговой травмой и множественными ушибами.
По данным российских СМИ, пострадавшим мог оказаться 23-летний боксер Тимур Халилов — в 2025 году его арестовали по обвинению в похищении жителя Самары, а во время ареста он, предположительно, подписал контракт с минобороны рф и отправился воевать.
Второму мужчине госпитализация не потребовалась. На месте ДТП также разбились два электросамоката — пострадали ли их водители, неизвестно.
По имеющимся данным, автомобилем управлял Давид Алтушкин. Он сам также получил травмы, предположительно перелом носа и ушиб грудной клетки.
Впрочем, по информации издания, он с улыбкой разговаривал с сотрудниками полиции.
"Кроме него, в машине находились ещё двое подростков, а спорткар сопровождал чёрный внедорожник с охраной, которая после аварии накрыла разбитый Lamborghini чёрной тканью. На автомобиле, по данным Mash, числится 16 штрафов за превышение скорости. Игоря Алтушкина называют „православным олигархом" — он финансировал строительство и реставрацию храмов в Свердловской области. Forbes оценивал его состояние в 4,9 млрд долларов; жена и один из сыновей имеют британское гражданство. В 2024 году Алтушкина внесли в санкционный список ЕС", — говорится в сообщении.