Украина режет логистику россиян на юге - приближает ли это освобождение Херсонщины и Крыма

Повреждение транспортной инфраструктуры на направлении Чонгара и системные удары по российской логистике в оккупированном Крыму и на юге Украины постепенно усложняют обеспечение российской группировки войск. В то же время ожидать быстрого обвала фронта или "жеста доброй воли" со стороны оккупантов пока не стоит. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал военный эксперт Иван Ступак.

Логистика через Крым остается важной для российской группировки

В последние недели украинские силы нанесли ряд ударов по объектам логистики на оккупированных территориях и в Крыму. В частности, сообщалось о повреждении инфраструктуры в районе Чонгара. На этом фоне все чаще появляются предположения о возможном ухудшении обеспечения российских войск на южном направлении.

Впрочем, по словам Ступака, сейчас стоит избегать чрезмерного оптимизма и оценивать ситуацию максимально прагматично.

Давайте сразу без кликбейтных заголовков. Мы уже неоднократно на этом обжигались, когда ждали быстрых положительных результатов. Пока речь идет о постепенном сокращении возможностей россиян использовать Крым для обеспечения своих войск на юге Украины. Нас интересуют не гражданские проблемы на полуострове, не дефицит отдельных товаров и не пустые полки в магазинах. Главная цель – существенно уменьшить военную логистику из Крыма в направлении Херсонской и Запорожской областей - сказал Ступак.

По его словам, речь идет о поставках боеприпасов, горючего, техники, медикаментов, продовольствия и личного состава.

Если удастся сократить это обеспечение хотя бы на 30%, это уже будет очень серьезный результат. Это будет означать меньше обстрелов Херсона, меньшую активность российских дронов и артиллерии. Далее это будет влиять на ситуацию в районе Степногорска, Орехова, Гуляйполя. То есть постепенно можно снижать наступательные возможности противника и выигрывать для себя время - пояснил эксперт.

Удары по трассам из ростова также имеют значение

Ступак отмечает, что Крым не является единственным маршрутом обеспечения российской армии. Значительная часть ресурсов поступает с территории россии через ростовскую область, таганрог и Мариуполь.

В то же время даже частичное нарушение нескольких маршрутов одновременно способно создать ощутимые трудности для оккупационных войск.

Конечно, у россиян есть большие тыловые районы за Донецкой областью. Но если подрезать логистику в нескольких местах одновременно, эффект будет накапливаться. Наши дроны сейчас активно работают и по этим направлениям. Нельзя сказать, что все обеспечение идет только через Крым или только через ростов. Но если постепенно бить по всем маршрутам, результат будет ощутимым - отметил он.

Кинбурнская коса может стать серой зоной

Отдельно эксперт прокомментировал сообщения о возможном сокращении присутствия российских войск на Кинбурнской косе.

По его словам, удержание этого района остается чрезвычайно сложным как для оккупантов, так и для украинской стороны.

Там сложно спрятаться, сложно накапливать запасы и очень сложно обеспечивать подразделения. Поэтому я не исключаю, что россияне могут оптимизировать свое присутствие. Не полностью уйти, а отойти на несколько километров ближе к своим основным позициям, оставив контроль над территорией с помощью дронов, датчиков, сенсоров и других средств наблюдения - сказал Ступак.

В то же время он допускает, что в перспективе часть косы может превратиться в так называемую серую зону.

Если там не будет россиян, но не будет и наших войск, это уже положительный результат. Формально это украинская территория. Даже если на картах она будет обозначена как серая зона, это будет означать, что россияне не смогли ее полноценно удерживать - добавил эксперт.

На "жест доброй воли" рассчитывать не стоит

Несмотря на сложности с логистикой, Ступак скептически оценивает перспективу добровольного отхода российских войск из оккупированной части Херсонской области.

Если говорить абсолютно откровенно, то вероятность такого сценария близка к нулю. россия включила эти территории в свою конституцию, создала там свои администрации и структуры управления. Я не вижу сейчас сценария, при котором они просто соберут вещи и уйдут. Сократить присутствие могут, оттянуть силы могут, но полностью оставить территорию - пока нет - подчеркнул он.

У россиян остается ограниченное время на поиск противодействия

Особое внимание эксперт уделил нынешней кампании украинских ударов по логистике противника.

По его мнению, российское командование активно ищет способы нейтрализации этой угрозы, однако на данный момент Украина сохраняет определенную инициативу.

Я бы оценил это примерно в два месяца. Если до июля россияне не найдут эффективного противодействия, можно будет говорить, что наша тактика работает очень успешно. Но эта война показала, что они постепенно адаптируются практически к любым новым угрозам - сказал Ступак.

Он напомнил, что российские войска со временем научились эффективнее противодействовать ряду западных систем вооружения.

Они адаптировались к применению Himars, научились сбивать часть ATACMS. Так же сейчас они изучают наши беспилотники, анализируют обломки, ищут слабые места. Могут появиться новые средства РЭБ, дополнительные сенсоры, системы сопровождения колонн. Не исключаю даже конвои по принципу "Безумного Макса", когда топливозаправщики и грузовики будут сопровождать бронетехника и вооруженная охрана - пояснил эксперт.

В то же время он подчеркнул, что даже если россия найдет частичное противодействие, это не будет означать потерю украинского преимущества.

Эффективность наших ударов может снизиться, но за это время мы способны нанести противнику очень серьезный ущерб. Кроме того, не стоит забывать, что адаптируемся не только мы. Наши военные и производители также постоянно совершенствуют свои средства поражения - подытожил Ступак.

Оккупантам еще больше отрезали Крым от упрощенной логистики после поражения в Чонгаре