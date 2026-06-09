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Netflix показал настоящего Скуби-Ду в новом тизере сериала

Киев • УНН

 • 1452 просмотра

Netflix опубликовал тизер сериала «Скуби-Ду: Начало», где главную роль исполняет живая собака. Премьера ленты о знакомстве героев состоится в 2027 году.

Netflix показал настоящего Скуби-Ду в новом тизере сериала

Netflix опубликовал первый тизер сериала "Скуби-Ду: Начало". Особенностью нового проекта станет то, что легендарный Скуби-Ду впервые за более чем 50 лет существования франшизы появится на экране в виде настоящей собаки, передает УНН.

Детали

В тизере показано, как Скуби-Ду исследует лес и замечает неподалеку Шегги Роджерса, роль которого исполняет Таннер Хаген. В конце видео зрители впервые видят пса с характерными висячими ушами и бирюзовым ошейником на руках у его нового лучшего друга.

Франшиза о Скуби-Ду существует уже более полувека. За это время было создано три полнометражных фильма для кинотеатров, более десяти мультсериалов и почти 40 анимационных лент. Однако новый сериал станет первым проектом, в котором Скуби-Ду будет играть настоящая собака.

Премьера фильма "Скуби-Ду: Начало" состоится в 2027 году, и он расскажет о Шегги и его старой подруге Дафне Блейк (Маккенна Грейс) во время их последнего лета в лагере, как видно из нового тизера.

Подростки оказываются втянутыми в жуткую тайну, окружающую одинокого, потерянного щенка немецкого дога, который, возможно, стал свидетелем сверхъестественного убийства.

С помощью прагматичной и научной жительницы города Велмы Динкли (Эбби Райдер Фортсон) и странного, но очень красивого новичка Фреда Джонса (Максвелл Дженкинс) они отправляются раскрыть дело, которое втягивает их в жуткий кошмар, угрожающий раскрыть все их тайны.

По мотивам персонажей мультфильма "Ханна-Барбера", любимая группа подростков и их особенная собака будут исследовать ужасающее дело, которое впервые объединило "Тайную корпорацию", — говорится в сообщении Netflix.

Кроме того, в сериале также появится Пол Уолтер Хаузер, однако его роль пока остается тайной, а съемки проекта стартовали в Атланте в апреле.

Напомним

Кинокомпания HBO опубликовала первый тизер своего нового сериала о Гарри Поттере, и он уже вызвал волну интереса среди фанатов.

Алла Киосак

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