HBO показала перший тизер серіалу про Гаррі Поттера

Кінокомпанія HBO опублікувала перший тизер свого нового серіалу про Гаррі Поттера, і він вже викликав хвилю інтересу серед фанатів, передає УНН.

Зйомки проходять у Лівсдені, Велика Британія, на території Warner Bros. Studios. У серіалі також задіяні такі актори, як Алістер Стаут у ролі Рона Візлі, Арабелла Стентон у ролі Герміони Ґрейнджер, Джон Літґоу як Албус Дамблдор, Джанет МакТір у ролі Мінерви Макґонеґел, Папа Ессіеду як Северус Снейп та Нік Фрост у ролі Рубеуса Геґріда.

Кінокомпанія також показала кілька кадрів зі знімального майданчика серіалу за Гаррі Поттером.

Зазначимо, що головного героя у серіалі грає Домінік Маклафлін. На одному з кадрів він у характерному червоно-золотому плащі Грифіндору, а на спині видно його прізвище та номер. Попереду нього — група учнів із прапорами Грифіндору та Гафелпафу, які готуються до початку гри.

HBO Max представить серіал про Гаррі Поттера вже цього Різдва. Це перший випадок, коли історії про Гаррі Поттера адаптують для телевізійного формату майже через 25 років після виходу першого фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь" у 2001 році. Останній фільм франшизи з’явився на екранах у 2011 році.

Примірник "Гаррі Поттер і філософський камінь" 1997 року продали на аукціоні в Британії. Книга, придбана колись за 10 фунтів, виявилася однією з 500 копій першого тиражу в твердій обкладинці.