HBO Max

Глобальний потоковий сервіс

HBO Max — це американський потоковий відеосервіс за передплатою, який був запущений 27 травня 2020 року як підрозділ Warner Bros. Discovery. Його місія полягає в тому, щоб надавати винятковий контент для кожного члена родини, використовуючи платформу для навчання, натхнення та сприяння кращому світу. Протягом своєї історії організація прагнула якості, пропонуючи бібліотеку відзначених нагородами оригінальних серіалів та культових класичних творів. Сервіс демонструє прихильність до інновацій та розширення, що проявилося у значному зростанні кількості підписників та глобальній присутності.