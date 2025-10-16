HBO Max
Глобальний потоковий сервіс
HBO Max — це американський потоковий відеосервіс за передплатою, який був запущений 27 травня 2020 року як підрозділ Warner Bros. Discovery. Його місія полягає в тому, щоб надавати винятковий контент для кожного члена родини, використовуючи платформу для навчання, натхнення та сприяння кращому світу.
Протягом своєї історії організація прагнула якості, пропонуючи бібліотеку відзначених нагородами оригінальних серіалів та культових класичних творів. Сервіс демонструє прихильність до інновацій та розширення, що проявилося у значному зростанні кількості підписників та глобальній присутності.
2020
Запущено потоковий сервіс HBO Max у США
2020
Включено фільми Studio Ghibli до бібліотеки контенту на момент запуску
2020
Прийнято рішення випускати фільми Warner Bros. 2021 року одночасно в кінотеатрах та на платформі
2021
Усі програми HBO Go та HBO Now об'єднано в єдиний застосунок HBO Max
2022
Відбулося злиття WarnerMedia з Discovery Inc., що значно розширило бібліотеку контенту
2023
Сервіс перейменовано на Max, об'єднавши контент HBO Max та Discovery+
2023
Оригінальні серіали здобули значний успіх, генеруючи високий попит
2024
Досягнуто позначки у 50 мільйонів підписників у США
2025
Оголошено про повернення до бренду HBO Max
2025
Сервіс продовжує глобальну експансію, збільшуючи кількість підписників до 122.3 мільйонів у першому кварталі