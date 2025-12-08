Трамп попередив, що угода Netflix може створити антимонопольну "проблему"

Президент США Дональд Трамп висловив потенційні антимонопольні занепокоєння щодо запланованого придбання компанією Netflix Inc. компанії Warner Bros. Discovery Inc. за 72 мільярди доларів, зазначивши, що частка ринку об'єднаної компанії може створювати проблеми. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Коментарі Трампа, зроблені ним у неділю після прибуття до Кеннеді-центру на захід, можуть викликати занепокоєння щодо того, що регуляторні органи виступатимуть проти об'єднання домінуючого у світі стрімінгового сервісу з голлівудською іконою. Компанія зіткнеться з тривалим розглядом Міністерством юстиції угоди, яка змінить індустрію розваг.

Ну, це має пройти через певну процедуру, і ми побачимо, що станеться. Але це велика частка ринку. Це може бути проблемою - сказав Трамп, відповідаючи на запитання про угоду й підтвердивши, що нещодавно зустрічався зі співгендиректором Netflix Тедом Сарандосом.

Ставки на платформі прогнозів Polymarket показали 23% ймовірності того, що Netflix закриє угоду до кінця 2026 року — проти приблизно 60% до коментарів Трампа. Акції Warner Bros. зросли на 1% під час ранкової торгівлі на платформі Blue Ocean, тоді як Netflix впав на 1,4%.

Угода поєднає стримінгового гравця №1 у світі з HBO Max. Антимонопольний підрозділ Міністерства юстиції, який розглядатиме угоду у США, може стверджувати, що вона є незаконною, оскільки об’єднана частка ринку перевищить поріг у 30%.

Netflix має "дуже велику частку ринку, і коли вони отримають Warner Brothers, ця частка значно зросте - сказав Трамп, додавши, що він буде особисто залучений до процесу ухвалення рішень.

Netflix стане найбільшим за доходами стримінговим сервісом, якщо угода відбудеться

Поглинення Warner Bros. за 72 мільярди доларів стикається з опором і антимонопольними побоюваннями.

Netflix, як очікується, наполягатиме на тому, що в аналіз ринку слід включати й інші сервіси, такі як YouTube від Alphabet Inc. та TikTok від ByteDance Ltd., що суттєво зменшить уявну ринкову домінантність платформи.

За повідомленнями Bloomberg, Сарандос нещодавно зустрічався з Трампом у Білому домі, щоб лобіювати угоду. Тоді він стверджував, що Netflix не є всесильною монополією й навіть втратив частину підписників кілька років тому, за словами людей, знайомих із ситуацією.

Netflix робить ігри доступними на телевізорах

Обравши Netflix, Warner Bros. відкинула пропозицію Paramount Skydance Corp., що може спричинити політичну боротьбу у Вашингтоні. Paramount підтримується другою найбагатшою людиною світу Ларрі Еллісоном і має давні зв’язки з Трампом. Поглинання Paramount, завершене в серпні, отримало публічну похвалу президента.

Європейські регулятори і Британія теж стежать за ситуацією

Очікується, що регулятори ЄС також проведуть інтенсивну перевірку пропозиції Netflix. У Великій Британії угода вже привернула увагу ще до оголошення: член Палати лордів баронеса Лусіана Бергер звернулася до уряду з питанням, як транзакція вплине на конкуренцію та ціни для споживачів.

Навіть якщо антимонопольні органи зосередяться лише на стримінгу, у Netflix вважають, що зрештою переможуть, посилаючись на таких великих конкурентів, як Amazon Prime і Walt Disney Co., за словами людей, знайомих із позицією компанії.

Netflix, як очікується, стверджуватиме, що більш ніж 75% підписників HBO Max уже мають підписку на Netflix, що робить сервіси радше доповнюючими, ніж конкурентними, сказали поінформовані джерела, які побажали залишитися неназваними через конфіденційність обговорень. Компанія планує доводити, що зниження витрат на контент завдяки володінню Warner Bros., усунення дубльованих бекенд-технологій і об’єднання Netflix із Max дозволить зменшити ціни для користувачів.

Нагадаємо

Netflix оголосив про угоду з Warner Bros. Discovery щодо придбання теле- та кіностудії, включаючи HBO Max, за 72 мільярди доларів. Ця операція, що створює гіганта потокового мовлення, очікується до завершення у третьому кварталі 2026 року та вимагатиме ретельного контролю регулюючих органів.