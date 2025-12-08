Трамп попередив, що угода Netflix може створити антимонопольну "проблему"

$42.060.13
49.000.23
ukenru
06:59 • 1784 перегляди
Умєров розкрив деталі мирних переговорів з представниками Трампа у США: сьогодні звіт Зеленському
7 грудня, 17:16 • 16654 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
7 грудня, 16:33 • 29621 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
7 грудня, 14:41 • 27140 перегляди
росіяни змінили тактику ударів по Україні: під загрозою об'єкти, що досі вважалися недоторканними
7 грудня, 11:06 • 31867 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 55459 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 64740 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 68429 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 59559 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 61918 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1м/с
90%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Конструктивна, хоч і непроста": Зеленський розповів про розмову з американцями та поділився планами на тиждень7 грудня, 21:57 • 6822 перегляди
Ворог несе значні втрати на Покровському напрямку: зведення Генштабу7 грудня, 22:29 • 4458 перегляди
Врятувати Україну від путіна і Трампа може тільки Європа - The Guardian7 грудня, 23:00 • 16052 перегляди
Трамп розчарований, що Зеленський "не ознайомився" з американським "мирним планом"02:06 • 12609 перегляди
Коваленко: кадри з загиблими росіянами під Покровськом свідчать про неефективність кількісної переваги у війні04:16 • 12379 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 57147 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 66659 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 78113 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 99505 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 86005 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Харківська область
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 44961 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 55523 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 56575 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 70579 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 67987 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Фільм
Серіали

Трамп попередив, що угода Netflix може створити антимонопольну "проблему"

Київ • УНН

 • 420 перегляди

Президент США Дональд Трамп висловив занепокоєння щодо запланованого придбання Netflix компанії Warner Bros. Discovery Inc. за 72 мільярди доларів. Він зазначив, що велика частка ринку об'єднаної компанії може створити антимонопольні проблеми.

Трамп попередив, що угода Netflix може створити антимонопольну "проблему"

Президент США Дональд Трамп висловив потенційні антимонопольні занепокоєння щодо запланованого придбання компанією Netflix Inc. компанії Warner Bros. Discovery Inc. за 72 мільярди доларів, зазначивши, що частка ринку об'єднаної компанії може створювати проблеми. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Коментарі Трампа, зроблені ним у неділю після прибуття до Кеннеді-центру на захід, можуть викликати занепокоєння щодо того, що регуляторні органи виступатимуть проти об'єднання домінуючого у світі стрімінгового сервісу з голлівудською іконою. Компанія зіткнеться з тривалим розглядом Міністерством юстиції угоди, яка змінить індустрію розваг.

Ну, це має пройти через певну процедуру, і ми побачимо, що станеться. Але це велика частка ринку. Це може бути проблемою

- сказав Трамп, відповідаючи на запитання про угоду й підтвердивши, що нещодавно зустрічався зі співгендиректором Netflix Тедом Сарандосом.

Ставки на платформі прогнозів Polymarket показали 23% ймовірності того, що Netflix закриє угоду до кінця 2026 року — проти приблизно 60% до коментарів Трампа. Акції Warner Bros. зросли на 1% під час ранкової торгівлі на платформі Blue Ocean, тоді як Netflix впав на 1,4%.

Угода поєднає стримінгового гравця №1 у світі з HBO Max. Антимонопольний підрозділ Міністерства юстиції, який розглядатиме угоду у США, може стверджувати, що вона є незаконною, оскільки об’єднана частка ринку перевищить поріг у 30%.

Netflix має "дуже велику частку ринку, і коли вони отримають Warner Brothers, ця частка значно зросте

- сказав Трамп, додавши, що він буде особисто залучений до процесу ухвалення рішень.

Netflix стане найбільшим за доходами стримінговим сервісом, якщо угода відбудеться

Поглинення Warner Bros. за 72 мільярди доларів стикається з опором і антимонопольними побоюваннями.

Netflix, як очікується, наполягатиме на тому, що в аналіз ринку слід включати й інші сервіси, такі як YouTube від Alphabet Inc. та TikTok від ByteDance Ltd., що суттєво зменшить уявну ринкову домінантність платформи.

За повідомленнями Bloomberg, Сарандос нещодавно зустрічався з Трампом у Білому домі, щоб лобіювати угоду. Тоді він стверджував, що Netflix не є всесильною монополією й навіть втратив частину підписників кілька років тому, за словами людей, знайомих із ситуацією.

Netflix робить ігри доступними на телевізорах09.10.25, 09:39 • 55058 переглядiв

Обравши Netflix, Warner Bros. відкинула пропозицію Paramount Skydance Corp., що може спричинити політичну боротьбу у Вашингтоні. Paramount підтримується другою найбагатшою людиною світу Ларрі Еллісоном і має давні зв’язки з Трампом. Поглинання Paramount, завершене в серпні, отримало публічну похвалу президента.

Європейські регулятори і Британія теж стежать за ситуацією

Очікується, що регулятори ЄС також проведуть інтенсивну перевірку пропозиції Netflix. У Великій Британії угода вже привернула увагу ще до оголошення: член Палати лордів баронеса Лусіана Бергер звернулася до уряду з питанням, як транзакція вплине на конкуренцію та ціни для споживачів.

Навіть якщо антимонопольні органи зосередяться лише на стримінгу, у Netflix вважають, що зрештою переможуть, посилаючись на таких великих конкурентів, як Amazon Prime і Walt Disney Co., за словами людей, знайомих із позицією компанії.

Netflix, як очікується, стверджуватиме, що більш ніж 75% підписників HBO Max уже мають підписку на Netflix, що робить сервіси радше доповнюючими, ніж конкурентними, сказали поінформовані джерела, які побажали залишитися неназваними через конфіденційність обговорень. Компанія планує доводити, що зниження витрат на контент завдяки володінню Warner Bros., усунення дубльованих бекенд-технологій і об’єднання Netflix із Max дозволить зменшити ціни для користувачів.

Нагадаємо

Netflix оголосив про угоду з Warner Bros. Discovery щодо придбання теле- та кіностудії, включаючи HBO Max, за 72 мільярди доларів. Ця операція, що створює гіганта потокового мовлення, очікується до завершення у третьому кварталі 2026 року та вимагатиме ретельного контролю регулюючих органів.

Ольга Розгон

Новини Світу
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
HBO Max
Ларрі Еллісон
ByteDance
Alphabet
Міністерство юстиції США
Amazon Prime
TikTok
Bloomberg
Вашингтон
Дональд Трамп
Велика Британія
Netflix
YouTube