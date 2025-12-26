Трамп заявив про потужний удар по терористах ІДІЛ у Нігерії

Президент США Дональд Трамп заявив у соцмережі Truth Social, що американські військові за його наказом "завдали потужного і смертоносного удару" по терористах ІДІЛ у Нігерії. Про це повідомляє УНН.

"Сьогодні вночі, за моїм наказом як головнокомандувача, Сполучені Штати завдали потужного і смертоносного удару по терористичній наволочі ІДІЛ на північному заході Нігерії, яка протягом багатьох років, а то й століть, жорстоко вбивала переважно невинних християн!" - написав Трамп.

За словами глави Білого дому, за його керівництва США "не дозволять процвітати радикальному ісламському тероризму".

У свою чергу Африканське командування (AFRICOM) США уточнило, що в результаті ударів загинули кілька "терористів ІДІЛ".

AFRICOM завдав удару на прохання нігерійської влади в штаті Собото, яка вбила кількох терористів ІДІЛ. Смертельні удари по ІДІЛ демонструють силу наших військових і нашу прихильність до ліквідації терористичних загроз проти американців в країні й за кордоном