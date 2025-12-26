Трамп заявив про потужний удар по терористах ІДІЛ у Нігерії

$42.150.05
49.680.05
ukenru
25 грудня, 16:14 • 13923 перегляди
Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 49350 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 09:42 • 52687 перегляди
Плюсова температура вдень і слабкі морози вночі: якої погоди чекати українцям на Новий рікPhoto
25 грудня, 09:37 • 65646 перегляди
СБУ "привітала" росіян з Різдвом: уражено нафтові резервуари в порту темрюк і газопереробний завод в оренбурзіPhotoVideo
Ексклюзив
25 грудня, 09:14 • 33177 перегляди
Сніг повертається, але лижний сезон запізнився: якою буде погода в Карпатах на свята і чи зміняться ціни на житло
25 грудня, 08:33 • 25641 перегляди
російські атаки на енергетику у Різдвяну ніч залишили без світла жителів у 4 областях, на Одещині - аварійні відключення
25 грудня, 07:30 • 19619 перегляди
Розсекречені стенограми розмов путіна та Буша: кремль ще у 2000-х виступав проти України в НАТО
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 64423 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
24 грудня, 14:30 • 80707 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
24 грудня, 14:18 • 35323 перегляди
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3м/с
50%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Гімалайське будівництво: Індія масштабує військову інфраструктуру для стримування КитаюPhoto25 грудня, 17:52 • 6856 перегляди
У мзс рф закликали росіян утриматися від поїздок до Німеччини25 грудня, 17:57 • 4054 перегляди
Нардепи пропонують затвердити новий український правопис та посилити захист мовного простору: зареєстровано проєкт постанови25 грудня, 19:56 • 10813 перегляди
У росії засудили антивоєнного активіста та критика путіна - ЗМІ25 грудня, 20:06 • 3022 перегляди
Ядерний шантаж і маніпуляції: путін заявляє про переговори зі США щодо долі окупованої ЗАЕС без України25 грудня, 20:32 • 3168 перегляди
Публікації
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 49346 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 64421 перегляди
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдераPhoto24 грудня, 15:00 • 47143 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg24 грудня, 14:30 • 80705 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
24 грудня, 13:26 • 65475 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Чарльз ІІІ
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Китай
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
У Білому домі показали різдвяне фото Дональда і Меланії ТрампVideo25 грудня, 16:41 • 13236 перегляди
Міністерка культури Тетяна Бережна стала мамоюVideo25 грудня, 15:24 • 16761 перегляди
Сім'я Кардаш'ян змінила формат різдвяної вечірки на сімейне святкування: фотоPhoto25 грудня, 14:14 • 17863 перегляди
Netflix випустив перший тизер до фільму "Гострі картузи"Video25 грудня, 09:48 • 20662 перегляди
Нову пропозицію Paramount щодо Warner Bros. великий інвестор оцінив як "недостатню"25 грудня, 08:09 • 26942 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Storm Shadow
The Times
Дипломатка

Трамп заявив про потужний удар по терористах ІДІЛ у Нігерії

Київ • УНН

 • 914 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив про потужний і смертоносний удар по терористах ІДІЛ у Нігерії за його наказом. Він наголосив, що США не дозволять процвітати радикальному ісламському тероризму.

Трамп заявив про потужний удар по терористах ІДІЛ у Нігерії

Президент США Дональд Трамп заявив у соцмережі Truth Social, що американські військові за його наказом "завдали потужного і смертоносного удару" по терористах ІДІЛ у Нігерії. Про це повідомляє УНН.

Деталі

"Сьогодні вночі, за моїм наказом як головнокомандувача, Сполучені Штати завдали потужного і смертоносного удару по терористичній наволочі ІДІЛ на північному заході Нігерії, яка протягом багатьох років, а то й століть, жорстоко вбивала переважно невинних християн!" - написав Трамп.

За словами глави Білого дому, за його керівництва США "не дозволять процвітати радикальному ісламському тероризму".

У свою чергу Африканське командування (AFRICOM) США уточнило, що в результаті ударів загинули кілька "терористів ІДІЛ".

AFRICOM завдав удару на прохання нігерійської влади в штаті Собото, яка вбила кількох терористів ІДІЛ. Смертельні удари по ІДІЛ демонструють силу наших військових і нашу прихильність до ліквідації терористичних загроз проти американців в країні й за кордоном

- зазначили у командуванні.

Нагадаємо

Напередодні у нігерійському місті Майдугурі стався вибух у мечеті Джумаат під час вечірньої молитви. Загинуло п'ятеро людей, близько 35 отримали поранення.

Нігерія відкидає звинувачення США про переслідування християн та обіцяє випуск єврооблігацій на мільярди доларів04.11.25, 20:01 • 3177 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Нігерія
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки