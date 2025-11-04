Нігерія відкидає звинувачення США про переслідування християн та обіцяє випуск єврооблігацій на мільярди доларів

ukenru
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
18:07 • 10643 перегляди
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
17:53 • 12668 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
17:22 • 13398 перегляди
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
15:06 • 17016 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
14:17 • 30982 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
13:39 • 29180 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
4 листопада, 12:32 • 18634 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
4 листопада, 11:55 • 17923 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
4 листопада, 11:12 • 15270 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
Скандал навколо центру на ДВРЗ у Києві: військових перевели за межі столиці - нардеп
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептів
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю
Ватикан офіційно заявив: світ врятував Ісус, а не Діва Марія – новий декрет Папи Римського
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
14:17 • 30984 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептів
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
13:39 • 29183 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 51421 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 48777 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джером Пауелл
Андрій Єрмак
Папа Франциск
Україна
Сполучені Штати Америки
Покровськ
Донецька область
Ізраїль
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією People
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченим
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Financial Times
Північний потік

Нігерія відкидає звинувачення США про переслідування християн та обіцяє випуск єврооблігацій на мільярди доларів

Київ • УНН

 • 1102 перегляди

Президент Нігерії Бола Тінубу відкинув звинувачення США щодо релігійних переслідувань християн, посилаючись на конституційне зобов'язання країни щодо релігійної свободи. Офіційна Абуджа продовжить випуск єврооблігацій на суму 2,3 млрд доларів цього тижня, незважаючи на погрози Трампа військовими діями.

Нігерія відкидає звинувачення США про переслідування християн та обіцяє випуск єврооблігацій на мільярди доларів

Президент Нігерії Бола Тінубу відкинув звинувачення США про те, що в африканській країні відбуваються релігійні переслідування християн. Незважаючи на погрози Трампа військовими діями, офіційна Абуджа продовжить випуск єврооблігацій на суму 2,3 млрд доларів вже цього тижня, передає УНН із посиланням на Вloomberg.

Деталі

Представники уряду Нігерії відкидають звинувачення офіційного Вашингтона в тому, що в цій країні відбуваються державні релігійні переслідування християн.

Зазначені Трампом характеристики рішуче відкинув президент Нігерії Бола Тінубу.

Це "неможливо" згідно із законами та конституцією країни, - додав міністр закордонних справ Нігерії Юсуф Туггар Туггар. Глава МЗС Нігерії посилався на "конституційне зобов'язання своєї країни щодо релігійної свободи та верховенства права".

За даними Bloomberg, Нігерія планує продати єврооблігації на суму 2,3 мільярда доларів вже цього тижня, щоб перевірити інтерес інвесторів до цих облігацій. Уряд реалізує плани з продажу 10-річних, а також 15- і 30-річних облігацій, очікуючи схвалення юридичних документів Міністерством юстиції.

Відповідні плани були ненадовго відкладені після того, як Трамп пригрозив США військовими діями проти ісламістських бойовиків в Нігерії

Розміщення облігацій Нігерії стане першим з грудня минулого року, коли країна залучила 2,2 мільярда доларів. 

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп декілька днів тому заявляв, що християнство в Нігерії перебуває під екзистенційною загрозою - тисячі християн вбивають радикальні ісламісти. Президент-республіканець закликав Конгрес негайно розглянути це питання, оскільки США не можуть залишатися осторонь.

Ігор Тележніков

Новини Світу