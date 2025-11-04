Нігерія відкидає звинувачення США про переслідування християн та обіцяє випуск єврооблігацій на мільярди доларів
Київ • УНН
Президент Нігерії Бола Тінубу відкинув звинувачення США щодо релігійних переслідувань християн, посилаючись на конституційне зобов'язання країни щодо релігійної свободи. Офіційна Абуджа продовжить випуск єврооблігацій на суму 2,3 млрд доларів цього тижня, незважаючи на погрози Трампа військовими діями.
Деталі
Представники уряду Нігерії відкидають звинувачення офіційного Вашингтона в тому, що в цій країні відбуваються державні релігійні переслідування християн.
Зазначені Трампом характеристики рішуче відкинув президент Нігерії Бола Тінубу.
Це "неможливо" згідно із законами та конституцією країни, - додав міністр закордонних справ Нігерії Юсуф Туггар Туггар. Глава МЗС Нігерії посилався на "конституційне зобов'язання своєї країни щодо релігійної свободи та верховенства права".
За даними Bloomberg, Нігерія планує продати єврооблігації на суму 2,3 мільярда доларів вже цього тижня, щоб перевірити інтерес інвесторів до цих облігацій. Уряд реалізує плани з продажу 10-річних, а також 15- і 30-річних облігацій, очікуючи схвалення юридичних документів Міністерством юстиції.
Відповідні плани були ненадовго відкладені після того, як Трамп пригрозив США військовими діями проти ісламістських бойовиків в Нігерії
Розміщення облігацій Нігерії стане першим з грудня минулого року, коли країна залучила 2,2 мільярда доларів.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп декілька днів тому заявляв, що християнство в Нігерії перебуває під екзистенційною загрозою - тисячі християн вбивають радикальні ісламісти. Президент-республіканець закликав Конгрес негайно розглянути це питання, оскільки США не можуть залишатися осторонь.