Нигерия отвергает обвинения США в преследовании христиан и обещает выпуск еврооблигаций на миллиарды долларов

Президент Нигерии Бола Тинубу отверг обвинения США в том, что в африканской стране происходят религиозные преследования христиан. Несмотря на угрозы Трампа военными действиями, официальная Абуджа продолжит выпуск еврооблигаций на сумму 2,3 млрд долларов уже на этой неделе, передает УНН со ссылкой на Вloomberg.

Детали

Представители правительства Нигерии отвергают обвинения официального Вашингтона в том, что в этой стране происходят государственные религиозные преследования христиан.

Указанные Трампом характеристики решительно отверг президент Нигерии Бола Тинубу.

Это "невозможно" согласно законам и конституции страны, - добавил министр иностранных дел Нигерии Юсуф Туггар Туггар. Глава МИД Нигерии ссылался на "конституционное обязательство своей страны относительно религиозной свободы и верховенства права".

По данным Bloomberg, Нигерия планирует продать еврооблигации на сумму 2,3 миллиарда долларов уже на этой неделе, чтобы проверить интерес инвесторов к этим облигациям. Правительство реализует планы по продаже 10-летних, а также 15- и 30-летних облигаций, ожидая одобрения юридических документов Министерством юстиции.

Соответствующие планы были ненадолго отложены после того, как Трамп пригрозил США военными действиями против исламистских боевиков в Нигерии

Размещение облигаций Нигерии станет первым с декабря прошлого года, когда страна привлекла 2,2 миллиарда долларов.

Напомним

Президент США Дональд Трамп несколько дней назад заявлял, что христианство в Нигерии находится под экзистенциальной угрозой - тысячи христиан убивают радикальные исламисты. Президент-республиканец призвал Конгресс немедленно рассмотреть этот вопрос, поскольку США не могут оставаться в стороне.