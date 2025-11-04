Нигерия отвергает обвинения США в преследовании христиан и обещает выпуск еврооблигаций на миллиарды долларов

ukenru
18:53 • 1002 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
18:07 • 6426 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
17:53 • 10625 просмотра
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
17:22 • 11445 просмотра
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
15:06 • 15506 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
14:17 • 29094 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
13:39 • 27566 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
4 ноября, 12:32 • 18515 просмотра
Еврокомиссия представила отчет о расширении ЕС: оценила прогресс Украины, но указала на "необходимое ускорение темпов реформ"
4 ноября, 11:55 • 17835 просмотра
Рада приняла закон для улучшения мобильного интернета и связи в Украине
4 ноября, 11:12 • 15198 просмотра
ЕС одобрил очередной транш для Украины в рамках Ukraine Facility в 1,8 млрд евро
Популярные новости
Скандал вокруг центра на ДВРЗ в Киеве: военных перевели за пределы столицы - нардеп
4 ноября, 10:24 • 15767 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка
4 ноября, 12:13 • 25518 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептов
13:50 • 23000 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу
16:38 • 6134 просмотра
Ватикан официально заявил: мир спас Иисус, а не Дева Мария – новый декрет Папы Римского
18:09 • 5106 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
14:17 • 29075 просмотра
Эксклюзив
14:17 • 29075 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептов
13:50 • 23080 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
13:39 • 27543 просмотра
Эксклюзив
13:39 • 27543 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 50137 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты
4 ноября, 06:30 • 47418 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джером Пауэлл
Андрій Єрмак
Папа Франциск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Покровск
Донецкая область
Израиль
УНН Lite
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу
16:38 • 6238 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка
4 ноября, 12:13 • 25571 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии People
4 ноября, 06:59 • 35737 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили
3 ноября, 15:33 • 31351 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихом
3 ноября, 10:50 • 35408 просмотра
Техника
Социальная сеть
Фильм
Financial Times
Северный поток

Нигерия отвергает обвинения США в преследовании христиан и обещает выпуск еврооблигаций на миллиарды долларов

Киев • УНН

 • 884 просмотра

Президент Нигерии Бола Тинубу отверг обвинения США в религиозных преследованиях христиан, ссылаясь на конституционное обязательство страны по религиозной свободе. Официальная Абуджа продолжит выпуск еврооблигаций на сумму 2,3 млрд долларов на этой неделе, несмотря на угрозы Трампа военными действиями.

Нигерия отвергает обвинения США в преследовании христиан и обещает выпуск еврооблигаций на миллиарды долларов

Президент Нигерии Бола Тинубу отверг обвинения США в том, что в африканской стране происходят религиозные преследования христиан. Несмотря на угрозы Трампа военными действиями, официальная Абуджа продолжит выпуск еврооблигаций на сумму 2,3 млрд долларов уже на этой неделе, передает УНН со ссылкой на Вloomberg.

Детали

Представители правительства Нигерии отвергают обвинения официального Вашингтона в том, что в этой стране происходят государственные религиозные преследования христиан.

Указанные Трампом характеристики решительно отверг президент Нигерии Бола Тинубу.

Это "невозможно" согласно законам и конституции страны, - добавил министр иностранных дел Нигерии Юсуф Туггар Туггар. Глава МИД Нигерии ссылался на "конституционное обязательство своей страны относительно религиозной свободы и верховенства права".

По данным Bloomberg, Нигерия планирует продать еврооблигации на сумму 2,3 миллиарда долларов уже на этой неделе, чтобы проверить интерес инвесторов к этим облигациям. Правительство реализует планы по продаже 10-летних, а также 15- и 30-летних облигаций, ожидая одобрения юридических документов Министерством юстиции.

Соответствующие планы были ненадолго отложены после того, как Трамп пригрозил США военными действиями против исламистских боевиков в Нигерии

Размещение облигаций Нигерии станет первым с декабря прошлого года, когда страна привлекла 2,2 миллиарда долларов.

Напомним

Президент США Дональд Трамп несколько дней назад заявлял, что христианство в Нигерии находится под экзистенциальной угрозой - тысячи христиан убивают радикальные исламисты. Президент-республиканец призвал Конгресс немедленно рассмотреть этот вопрос, поскольку США не могут оставаться в стороне.

Игорь Тележников

Новости Мира