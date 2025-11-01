$42.080.01
Трамп оголосив Нігерію "країною особливої стурбованості" через загрозу християнству

Київ • УНН

 • 576 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що християнство в Нігерії перебуває під екзистенційною загрозою - тисячі християн вбивають радикальні ісламісти. Він закликав Конгрес негайно розглянути це питання, оскільки США не можуть залишатися осторонь.

Трамп оголосив Нігерію "країною особливої стурбованості" через загрозу християнству

Нігерія є країною, що викликає особливу стурбованість через те, що християнство там перебуває під загрозою. Про це у соцмережі Truth Social написав президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.

Деталі

"Християнство стикається з екзистенційною загрозою в Нігерії. Тисячі християн вбивають. Радикальні ісламісти відповідальні за цю масову різанину. Я оголошую Нігерію "країною особливої стурбованості", - зваявив глава Білого дому.

За його словами, коли християн, чи будь-яку іншу групу, вбивають, як це відбувається в Нігерії (3 100 проти 4 476 у всьому світі), "потрібно щось робити".

Я звертаюся до конгресмена Райлі Мура, разом з головою Томом Коулом та Комітетом Палати представників з асигнувань, негайно розглянути це питання та доповісти мені. Сполучені Штати не можуть залишатися осторонь, поки такі злочини відбуваються в Нігерії та багатьох інших країнах

- зазначив Трамп.

Ввін додав, що США "готові, спроможні й маємо бажання врятувати нашу велику християнську спільноту по всьому світу".

Нагадаємо

У 2024 році насильство над дітьми в зонах конфліктів сягнуло безпрецедентних масштабів, зростання серйозних порушень склало 25%. Особливе занепокоєння викликають Газа, ДР Конго, Сомалі, Нігерія та Гаїті.

Вадим Хлюдзинський

Нігерія
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки