Трамп оголосив Нігерію "країною особливої стурбованості" через загрозу християнству
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що християнство в Нігерії перебуває під екзистенційною загрозою - тисячі християн вбивають радикальні ісламісти. Він закликав Конгрес негайно розглянути це питання, оскільки США не можуть залишатися осторонь.
Нігерія є країною, що викликає особливу стурбованість через те, що християнство там перебуває під загрозою. Про це у соцмережі Truth Social написав президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН.
Деталі
"Християнство стикається з екзистенційною загрозою в Нігерії. Тисячі християн вбивають. Радикальні ісламісти відповідальні за цю масову різанину. Я оголошую Нігерію "країною особливої стурбованості", - зваявив глава Білого дому.
За його словами, коли християн, чи будь-яку іншу групу, вбивають, як це відбувається в Нігерії (3 100 проти 4 476 у всьому світі), "потрібно щось робити".
Я звертаюся до конгресмена Райлі Мура, разом з головою Томом Коулом та Комітетом Палати представників з асигнувань, негайно розглянути це питання та доповісти мені. Сполучені Штати не можуть залишатися осторонь, поки такі злочини відбуваються в Нігерії та багатьох інших країнах
Ввін додав, що США "готові, спроможні й маємо бажання врятувати нашу велику християнську спільноту по всьому світу".
Нагадаємо
У 2024 році насильство над дітьми в зонах конфліктів сягнуло безпрецедентних масштабів, зростання серйозних порушень склало 25%. Особливе занепокоєння викликають Газа, ДР Конго, Сомалі, Нігерія та Гаїті.
