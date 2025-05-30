Смертельні повені в Нігерії: 115 загиблих, ситуація погіршується

Стихійне лихо сталося у штаті Нігер. Ситуація погіршилася через прорив греблі. Кількість людей, загиблих від води, може ще зрости. Влада розгорнула рятувальну операцію.

Передає УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Стихійне лихо сталося в селі Кпеге в районі місцевого самоврядування Моква штату Нігер. Там було затоплення внаслідок сильних дощів. Наразі було знайдено 115 тіл загиблих.

Згідно з попереднім бюлетенем Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (МФЧХ), на який посилається інформаційне агентство EFE, щонайменше 97 людей загинули, 20 зникли безвісти та 45 отримали поранення.

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Постраждали щонайменше 1500 людей, включаючи 200 переміщених осіб.

Внаслідок сильних дощів, які почалися близько 3:00 ранку та тривали кілька годин, поки люди ще спали в Кпеге, муніципалітет Моква, близько 50 будинків були затоплені, а гектари сільськогосподарських угідь були знищені – заявило агентство.

"Можливі ще смерті, оскільки пошуково-рятувальні операції тривають, і багато жителів залишаються зниклими безвісти", – попереджає МФЧХ.

Довідка

Північна Нігерія схильна до сезонних повеней, які часто призводять до загибелі людей і переміщення населення. Цей район також постраждав 2022 року, коли в Нігерії сталася найсильніша повінь за останні десять років.

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