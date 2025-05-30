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Україна "пропустить" виплату 665 мільйонів доларів за держборгом. У Мінфіні дали роз'яснення
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Смертельні повені в Нігерії: 115 загиблих, ситуація погіршується

Київ • УНН

 • 976 перегляди

У штаті Нігерії понад 100 людей загинули внаслідок повені, спричиненої сильними дощами та проривом греблі. Триває рятувальна операція, кількість жертв може зрости.

Смертельні повені в Нігерії: 115 загиблих, ситуація погіршується

Стихійне лихо сталося у штаті Нігер. Ситуація погіршилася через прорив греблі. Кількість людей, загиблих від води, може ще зрости. Влада розгорнула рятувальну операцію.

Передає УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Стихійне лихо сталося в селі Кпеге в районі місцевого самоврядування Моква штату Нігер. Там було затоплення внаслідок сильних дощів. Наразі було знайдено 115 тіл загиблих. 

Згідно з попереднім бюлетенем Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (МФЧХ), на який посилається інформаційне агентство EFE, щонайменше 97 людей загинули, 20 зникли безвісти та 45 отримали поранення.

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Постраждали щонайменше 1500 людей, включаючи 200 переміщених осіб.

Внаслідок сильних дощів, які почалися близько 3:00 ранку та тривали кілька годин, поки люди ще спали в Кпеге, муніципалітет Моква, близько 50 будинків були затоплені, а гектари сільськогосподарських угідь були знищені

– заявило агентство. 

"Можливі ще смерті, оскільки пошуково-рятувальні операції тривають, і багато жителів залишаються зниклими безвісти", – попереджає МФЧХ.

Довідка

Північна Нігерія схильна до сезонних повеней, які часто призводять до загибелі людей і переміщення населення. Цей район також постраждав 2022 року, коли в Нігерії сталася найсильніша повінь за останні десять років.

Нагадаємо5Потужні шторми та повені в Південному Техасі призвели до загибелі людей та руйнувань.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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