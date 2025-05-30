Смертельные наводнения в Нигерии: 115 погибших, ситуация ухудшается

Стихийное бедствие произошло в штате Нигер. Ситуация ухудшилась из-за прорыва плотины. Количество людей, погибших от воды, может еще возрасти. Власти развернули спасательную операцию.

Передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Стихийное бедствие произошло в селе Кпеге в районе местного самоуправления Моква штата Нигер. Там произошло затопление в результате сильных дождей. В настоящее время было найдено 115 тел погибших.

Согласно предварительному бюллетеню Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП), на который ссылается информационное агентство EFE, по меньшей мере 97 человек погибли, 20 пропали без вести и 45 получили ранения.

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Пострадали по меньшей мере 1500 человек, включая 200 перемещенных лиц.

В результате сильных дождей, которые начались около 3:00 утра и продолжались несколько часов, пока люди еще спали в Кпеге, муниципалитет Моква, около 50 домов были затоплены, а гектары сельскохозяйственных угодий были уничтожены – заявило агентство.

"Возможны еще смерти, поскольку поисково-спасательные операции продолжаются, и многие жители остаются пропавшими без вести", – предупреждает МФОККиКП.

Справка

Северная Нигерия подвержена сезонным наводнениям, которые часто приводят к гибели людей и перемещению населения. Этот район также пострадал в 2022 году, когда в Нигерии произошло самое сильное наводнение за последние десять лет.

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