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Корупційний дисонанс у Раді: суд 2 червня продовжить розгляд справи обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних
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Корупційний дисонанс у Раді: суд 2 червня продовжить розгляд справи обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних

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Повінь у Нігерії: внаслідок катастрофи загинули понад 80 людей

Київ • УНН

 • 394 перегляди

Через повінь, яка 29 травня затопила місто Моква, загинули щонайменше 88 людей. Рятувальні роботи тривають, оскільки багато хто досі перебуває у небезпеці.

Повінь у Нігерії: внаслідок катастрофи загинули понад 80 людей

Щонайменше 88 людей загинули внаслідок повені, яка 29 травня затопила ринкове місто Моква в нігерійському штаті Нігер. Про це повідомляє The Associated Press, передає УНН.

Деталі

Хуссейні Ісах з Національного управління з надзвичайних ситуацій штату заявив, що ще багато людей перебувають у небезпеці, і рятувальні роботи тривають у п'ятницю. За попередніми повідомленнями, щонайменше 20 людей загинули.

Кількість продовжує зростати. Але за останніми підрахунками було знайдено 88 тіл 

– сказав Ісах.

Повені спричинили проливні дощі, які тривали кілька годин. За повідомленнями місцевих жителів та місцевих чиновників, ситуацію погіршив прорив дамби в сусідньому місті.

Нагадаємо, в результаті повені в Новому Південному Уельсі в Австралії загинули двоє людей, ще двох були зниклі безвісти. Близько 50 000 людей в зоні евакуації.

Страшна повінь залишила половину міста під водою: 33 людини загинули у столиці Конго08.04.25, 15:20 • 7997 переглядiв

Яна Соколівська

Яна Соколівська

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