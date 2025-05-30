Повінь у Нігерії: внаслідок катастрофи загинули понад 80 людей
Київ • УНН
Через повінь, яка 29 травня затопила місто Моква, загинули щонайменше 88 людей. Рятувальні роботи тривають, оскільки багато хто досі перебуває у небезпеці.
Щонайменше 88 людей загинули внаслідок повені, яка 29 травня затопила ринкове місто Моква в нігерійському штаті Нігер. Про це повідомляє The Associated Press, передає УНН.
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Хуссейні Ісах з Національного управління з надзвичайних ситуацій штату заявив, що ще багато людей перебувають у небезпеці, і рятувальні роботи тривають у п'ятницю. За попередніми повідомленнями, щонайменше 20 людей загинули.
Кількість продовжує зростати. Але за останніми підрахунками було знайдено 88 тіл
Повені спричинили проливні дощі, які тривали кілька годин. За повідомленнями місцевих жителів та місцевих чиновників, ситуацію погіршив прорив дамби в сусідньому місті.
Нагадаємо, в результаті повені в Новому Південному Уельсі в Австралії загинули двоє людей, ще двох були зниклі безвісти. Близько 50 000 людей в зоні евакуації.
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