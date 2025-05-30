Повінь у Нігерії: внаслідок катастрофи загинули понад 80 людей

Щонайменше 88 людей загинули внаслідок повені, яка 29 травня затопила ринкове місто Моква в нігерійському штаті Нігер. Про це повідомляє The Associated Press, передає УНН.

Хуссейні Ісах з Національного управління з надзвичайних ситуацій штату заявив, що ще багато людей перебувають у небезпеці, і рятувальні роботи тривають у п'ятницю. За попередніми повідомленнями, щонайменше 20 людей загинули.

Кількість продовжує зростати. Але за останніми підрахунками було знайдено 88 тіл