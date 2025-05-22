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Повінь в Австралії забрала життя двох людей

Київ • УНН

 • 904 перегляди

В результаті повені в Новому Південному Уельсі загинули двоє людей. Влада побоюється за долю ще двох зниклих безвісти. Близько 50 000 людей в зоні евакуації.

Повінь в Австралії забрала життя двох людей

Дві людини загинули в результаті повені на узбережжі Нового Південного Уельсу в Австралії, і влада серйозно побоюється за двох зниклих безвісти, повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Поліція Нового Південного Уельсу повідомила, що тіло чоловіка, ймовірно, віком 30 років, який зник безвісти з середи ввечері, було знайдено біля Розвуду в четвер вранці. Поліція отримала виклик о 8:50 вечора в середу про чоловіка, який застряг у паводкових водах під час водіння. Вони обшукали територію, але не змогли знайти його або його автомобіль. Поліція поки не впізнала тіло, але вважається, що це зниклий безвісти чоловік.

Раніше в середу в будинку в Мото було знайдено тіло 63-річного чоловіка, який загинув в результаті повені.

Двоє людей залишаються зниклими безвісти: жінка, яка їхала між Армідейлом і Кофс-Гарбором, чий позашляховик, як повідомляється, застряг у воді, що піднімається; і чоловік, який не повернувся додому після прогулянки біля затопленої дороги в Німбоїді.

Стів Бернасконі з Бюро метеорології в четвер вдень заявив, що небезпечна повінь продовжиться, а середня північ узбережжя буде піддаватися інтенсивним зливам третій день поспіль.

"Однак на середній півночі узбережжя в якийсь момент завтра очікується перепочинок від злив, оскільки в п'ятницю система зміститься на південь до кордону Вікторії", - сказав Бернасконі.

"Це не означає, що ризик повені в цій області знижується такими ж темпами", - вказав він.

Раніше в.о. комісара поліції Нового Південного Уельсу Пітер Тертелл заявив, що у нього "серйозні побоювання" за зниклих людей, а влада заявила, що в районах, яким було запропоновано підготуватися до евакуації і які можуть бути ізольовані, проживає 50 000 чоловік. Були відкриті евакуаційні центри.

Федеральний міністр з надзвичайних ситуацій Крісті Макбейн заявила, що зміна клімату призводить до більш частих стихійних лих по всьому світу.

Страшна повінь залишила половину міста під водою: 33 людини загинули у столиці Конго08.04.2025, 15:20 • 7967 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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