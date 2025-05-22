Наводнение в Австралии забрало жизни двух человек

Два человека погибли в результате наводнения на побережье Нового Южного Уэльса в Австралии, и власти серьезно опасаются за двух пропавших без вести, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Полиция Нового Южного Уэльса сообщила, что тело мужчины, вероятно, в возрасте 30 лет, пропавшего без вести со среды вечером, было найдено около Розвуда в четверг утром. Полиция получила вызов в 8:50 вечера в среду о мужчине, застрявшем в паводковых водах во время вождения. Они обыскали территорию, но не смогли найти его или его автомобиль. Полиция пока не опознала тело, но считается, что это пропавший без вести мужчина.

Ранее в среду в доме в Мото было найдено тело 63-летнего мужчины, погибшего в результате наводнения.

Два человека остаются пропавшими без вести: женщина, ехавшая между Армидейлом и Кофс-Харбором, чей внедорожник, как сообщается, застрял в поднимающейся воде; и мужчина, который не вернулся домой после прогулки около затопленной дороги в Нимбоиде.

Стив Бернаскони из Бюро метеорологии в четверг днем ​​заявил, что опасное наводнение продолжится, а средний север побережье будет подвергаться интенсивным ливням третий день подряд.

"Однако на среднем севере побережья в какой-то момент завтра ожидается передышка от ливней, поскольку в пятницу система сместится на юг к границе Виктории", - сказал Бернаскони.

"Это не означает, что риск наводнения в этой области снижается такими же темпами", - указал он.

Ранее исполняющий обязанности комиссара полиции Нового Южного Уэльса Питер Тертелл заявил, что у него "серьезные опасения" за пропавших людей, а власти заявили, что в районах, которым было предложено подготовиться к эвакуации и которые могут быть изолированы, проживает 50 000 человек. Были открыты эвакуационные центры.

Федеральный министр по чрезвычайным ситуациям Кристи Макбейн заявила, что изменение климата приводит к более частым стихийным бедствиям по всему миру.

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