Наводнение в Нигерии: в результате катастрофы погибли более 80 человек
Киев • УНН
Из-за наводнения, которое 29 мая затопило город Моква, погибли как минимум 88 человек. Спасательные работы продолжаются, поскольку многие до сих пор находятся в опасности.
По меньшей мере 88 человек погибли в результате наводнения, которое 29 мая затопило рыночный город Моква в нигерийском штате Нигер. Об этом сообщает The Associated Press, передает УНН.
Детали
Хуссейни Исах из Национального управления по чрезвычайным ситуациям штата заявил, что еще много людей находятся в опасности, и спасательные работы продолжаются в пятницу. По предварительным сообщениям, по меньшей мере 20 человек погибли.
Количество продолжает расти. Но по последним подсчетам было найдено 88 тел
Наводнения вызвали проливные дожди, которые продолжались несколько часов. По сообщениям местных жителей и местных чиновников, ситуацию усугубил прорыв дамбы в соседнем городе.
Напомним, в результате наводнения в Новом Южном Уэльсе в Австралии погибли два человека, еще двое пропали без вести. Около 50 000 человек в зоне эвакуации.
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