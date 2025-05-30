Наводнение в Нигерии: в результате катастрофы погибли более 80 человек

По меньшей мере 88 человек погибли в результате наводнения, которое 29 мая затопило рыночный город Моква в нигерийском штате Нигер. Об этом сообщает The Associated Press, передает УНН.

Детали

Хуссейни Исах из Национального управления по чрезвычайным ситуациям штата заявил, что еще много людей находятся в опасности, и спасательные работы продолжаются в пятницу. По предварительным сообщениям, по меньшей мере 20 человек погибли.

Количество продолжает расти. Но по последним подсчетам было найдено 88 тел – сказал Исах.

Наводнения вызвали проливные дожди, которые продолжались несколько часов. По сообщениям местных жителей и местных чиновников, ситуацию усугубил прорыв дамбы в соседнем городе.

Напомним, в результате наводнения в Новом Южном Уэльсе в Австралии погибли два человека, еще двое пропали без вести. Около 50 000 человек в зоне эвакуации.

Страшное наводнение оставило половину города под водой: 33 человека погибли в столице Конго