Наводнение в Нигерии: в результате катастрофы погибли более 80 человек

$41.530.06
46.800.27
ukenru
Коррупционный диссонанс в Раде: суд 2 июня продолжит рассмотрение дела обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых
Эксклюзив
11:54 • 3476 просмотра

Коррупционный диссонанс в Раде: суд 2 июня продолжит рассмотрение дела обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых

Эксклюзив
11:01 • 11069 просмотра

Фото с Усиком и суд между клонами: кое-что о более мелких игроках рынка "серой" техники

10:40 • 10195 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

Эксклюзив
08:52 • 25661 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей

07:41 • 37172 просмотра

Подготовка ко второму туру переговоров с рф в Стамбуле: что известно на данный момент

06:54 • 25087 просмотра

Ситуация в Сумской области: враг пытается наступать, есть определенная "серая зона", эвакуация проходит активно - ОВА

29 мая, 23:10 • 27271 просмотра

США угрожают выйти из переговоров по миру в Украине: названо условие

29 мая, 13:16 • 150382 просмотра

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

29 мая, 10:11 • 163647 просмотра

Среди граждан, повторно проходящих ВВК, 99% признаются годными к военной службе – Вениславский

29 мая, 08:40 • 141069 просмотра

Новая встреча в формате "Рамштайн" пройдет 4 июня - НАТО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3м/с
64%
747мм
Популярные новости

Удар "шахеда" по Изюму: враг атаковал промышленную зону

30 мая, 03:13 • 19855 просмотра

Фон дер Ляєн: Європа має збільшити витрати на оборону та прийняти Україну в ЄС

30 мая, 04:24 • 23957 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

07:19 • 16068 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

08:06 • 15753 просмотра

Стычка между местными и представителями ТЦК в Каменце-Подольском: в центре комплектования вышли с новым заявлением

09:00 • 5612 просмотра
публикации

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

12:00 • 3362 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

10:40 • 10195 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей
Эксклюзив

08:52 • 25661 просмотра

Подготовка ко второму туру переговоров с рф в Стамбуле: что известно на данный момент

07:41 • 37172 просмотра

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

29 мая, 13:16 • 150382 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Хакан Фидан

Кит Келлогг

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Турция

Стамбул

Белый дом

Реклама
УНН Lite

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

12:39 • 118 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

08:06 • 15937 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

07:19 • 16232 просмотра

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 115948 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

29 мая, 06:22 • 108526 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Старлинк

Шахед-136

Financial Times

ТикТок

Наводнение в Нигерии: в результате катастрофы погибли более 80 человек

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Из-за наводнения, которое 29 мая затопило город Моква, погибли как минимум 88 человек. Спасательные работы продолжаются, поскольку многие до сих пор находятся в опасности.

Наводнение в Нигерии: в результате катастрофы погибли более 80 человек

По меньшей мере 88 человек погибли в результате наводнения, которое 29 мая затопило рыночный город Моква в нигерийском штате Нигер. Об этом сообщает The Associated Press, передает УНН.

Детали

Хуссейни Исах из Национального управления по чрезвычайным ситуациям штата заявил, что еще много людей находятся в опасности, и спасательные работы продолжаются в пятницу. По предварительным сообщениям, по меньшей мере 20 человек погибли.

Количество продолжает расти. Но по последним подсчетам было найдено 88 тел 

– сказал Исах.

Наводнения вызвали проливные дожди, которые продолжались несколько часов. По сообщениям местных жителей и местных чиновников, ситуацию усугубил прорыв дамбы в соседнем городе.

Напомним, в результате наводнения в Новом Южном Уэльсе в Австралии погибли два человека, еще двое пропали без вести. Около 50 000 человек в зоне эвакуации.

Страшное наводнение оставило половину города под водой: 33 человека погибли в столице Конго08.04.25, 15:20 • 7993 просмотра

Яна Соколовская

Яна Соколовская

Новости Мира
Ассошиэйтед Пресс
Нигерия
Австралия
Brent
$63.31
Bitcoin
$105,884.00
S&P 500
$5,899.45
Tesla
$358.77
Газ TTF
$35.10
Золото
$3,318.59
Ethereum
$2,623.28