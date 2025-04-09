$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28642 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 42431 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 48393 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 54965 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 67232 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56606 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55827 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 119590 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81736 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 226211 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3.1м/с
61%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87515 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20469 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 17396 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 16198 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 17801 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87531 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 119592 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 226212 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 403273 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395688 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10955 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 16210 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 17408 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20483 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75130 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Места

Нигерия

Новости по теме

Импорт нефти в Индию из россии упал до минимума за два года - Bloomberg

Импорт российской нефти Индией упал до минимума с января 2023 года из-за санкций США. Страна компенсирует потери закупками у Ирака, Саудовской Аравии и других поставщиков.

Экономика • 1 марта, 10:59 • 45553 просмотра

«Один из худших исполнителей пенальти": тренер „Аталанты“ раскритиковал героя финала Лиги Европы 2024

Гасперини раскритиковал Лукмана за нереализованный пенальти в матче с «Брюгге», который привел к вылету из Лиги чемпионов. Игрок эмоционально отреагировал на критику тренера в соцсетях.

спорт • 19 февраля, 15:34 • 28253 просмотра

В Индии в результате беспорядков на религиозном празднике погибли по меньшей мере 15 человек

На индуистском паломничестве Кумбх-Мела в городе Праяградж погибло по меньшей мере 15 человек в результате давки. Инцидент произошел ночью возле арены подвижников во время святого купания.

Новости Мира • 29 января, 08:28 • 23364 просмотра

Саудовская Аравия все еще оценивает возможность вступления в БРИКС - министр экономики

Министр экономики Саудовской Аравии сообщил, что страна все еще оценивает возможность присоединения к БРИКС. В отличие от других приглашенных стран, которые уже согласились на вступление, королевство продолжает анализировать различные аспекты членства.

Новости Мира • 20 января, 15:03 • 23035 просмотра

Состояние миллиардеров в мире в 2024 году выросло на $2 трлн - отчет

Богатство миллиардеров в 2024 году росло на $5,7 млрд ежедневно, достигнув $15 трлн. По прогнозу Oxfam, в течение десятилетия в мире может появиться пять триллионеров, тогда как 44% населения живет в бедности.

Экономика • 20 января, 06:39 • 31965 просмотра

Нигерия присоединилась к БРИКС в качестве страны-партнера

Бразилия объявила о принятии Нигерии в качестве нового партнера в БРИКС. Шестая по населению страна мира присоединится к многонациональному блоку вместе с восемью другими членами.

Новости Мира • 18 января, 08:59 • 28880 просмотра

Нефть дорожает на фоне сокращения поставок ОПЕК, данных о занятости в США

Нефть марки Brent и WTI подорожали на фоне сокращения поставок из России и стран ОПЕК. Аналитики прогнозируют снижение цен на нефть в 2025 году по сравнению с 2024.

Экономика • 8 января, 08:01 • 23361 просмотра

X подняла цену на Premium+ на 37,5%: самый большой рост с момента приобретения Маском

X увеличивает стоимость подписки Premium+ на 37,5% - до $22 в месяц. Изменения коснутся пользователей по всему миру, с наибольшим ростом в Нигерии и Турции.

Технологии • 23 декабря, 07:36 • 13045 просмотра

В Нигерии на благотворительных акциях в давке погибли по меньшей мере 67 человек

67 человек, включая 35 детей, погибли в давке на трех рождественских благотворительных мероприятиях в Нигерии. Трагедии произошли в штатах Ойо, Анамбра и столице Абуджа из-за недостаточных мер безопасности.

Общество • 23 декабря, 02:55 • 107879 просмотра

В Украине обучается более 27 тыс. иностранных студентов: сколько из них россиян?

В украинских ЗВО учится 27226 иностранных студентов, больше всего из Китая - 10735 человек. Самой популярной специальностью среди иностранцев является медицина, а больше всего студентов учится в КНУТД.

Общество • 12 декабря, 18:10 • 19050 просмотра

Семь уже работают, а три откроются в ближайшее время: Зеленский об открытии новых посольств в Африке

Украина расширяет дипломатическое присутствие в Африке, открывая 10 новых посольств. Зеленский анонсировал создание зерновых хабов и обмен технологиями с африканскими странами.

политика • 23 ноября, 17:41 • 28309 просмотра

В Нигерии помиловали 29 детей, которых хотели приговорить к смертной казни

Власти Нигерии освободили 29 несовершеннолетних, которым грозила смертная казнь за якобы участие в протестах. Детей держали под стражей более двух месяцев, пока президент не вмешался в ситуацию.

Новости Мира • 6 ноября, 02:08 • 27939 просмотра

29 детей в Нигерии могут получить смертную казнь за участие в протестах

В Нигерии 76 протестующих, среди которых 29 несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, обвиняют в государственной измене. Детям грозит смертная казнь, они находятся под стражей уже 90 дней без надлежащего питания.

Новости Мира • 3 ноября, 08:31 • 18676 просмотра

В результате взрыва бензовоза, в Нигерии погибли более 90 человек

В Нигерии в результате взрыва автоцистерны погибли по меньшей мере 95 человек, еще 50 ранены. Трагедия произошла в городе Маджия, когда водитель пытался обойти другой грузовик.

Новости Мира • 16 октября, 09:42 • 12590 просмотра

россия обманом вербует молодых африканок на завод по сборке "шахедов" в татарстане - расследование АР

Под видом стажировки в отелях россия заманивает молодых женщин из Африки на завод по производству дронов. Работницы подвергаются эксплуатации, работают без надлежащей защиты и под постоянным наблюдением.

Война • 10 октября, 08:42 • 11832 просмотра
Эксклюзив

Предоставление убежища в ЕС в 2024 году: Германия остается самой популярной страной, а количество украинских мигрантов уменьшилось

Европейское агентство по вопросам убежища (EUAA) недавно обнародовало данные о тенденциях предоставления убежища в странах Европейского Союза за первую половину 2024 года.

Новости Мира • 1 октября, 06:05 • 111915 просмотра

Наводнения в Нигере отложили начало нового учебного года

Военное правительство Нигера перенесло начало учебного года на 28 октября из-за сильных дождей и наводнений. Более 300 человек погибли, а 800 000 пострадали от сильнейших за 30 лет наводнений в регионе.

Новости Мира • 21 сентября, 10:19 • 16848 просмотра

Более 50 гуманитарных работников погибли или ранены в Украине с начала полномасштабной войны - МИД

С начала полномасштабного вторжения рф в Украине произошло более 150 инцидентов, повлиявших на гуманитарную помощь. Несмотря на это, Украина продолжает помогать другим странам, отправляя продовольствие.

Общество • 19 августа, 09:52 • 21285 просмотра

За неделю в странах Африки обнаружили еще 1200 случаев обезьяньей оспы

По данным CDC, в странах Африканского союза зафиксировано 1200 новых случаев mpox за неделю. С начала года общее количество заражений достигло 18 737, с 541 смертельным случаем.

Новости Мира • 18 августа, 17:37 • 26306 просмотра

Боевики в Нигерии похитили по меньшей мере 20 студентов-медиков

Вооруженные боевики похитили по меньшей мере 20 студентов-медиков в штате Бенуэ, Нигерия. Инцидент произошел во время путешествия студентов на конференцию в штат Энугу, полиция расследует дело.

Новости Мира • 16 августа, 22:27 • 22943 просмотра

Демонстрировали российские символы: Нигерия арестовала граждан Польши, которые вывесили флаги рф во время протестов

Семь граждан Польши задержаны в Нигерии за вывешивание российских флагов во время антиправительственных протестов. Польское МИД выясняет обстоятельства инцидента, сотрудничая с нигерийскими властями.

Новости Мира • 8 августа, 09:01 • 21545 просмотра

В Ливии, на фоне внутреннего противостояния, прокуратура намерена арестовать неназванного министра нефти

В Ливии генпрокурор распорядился арестовать неназванного министра нефти за поведение, несовместимое с должностью. На фоне этого NOC приостановила добычу на крупнейшем месторождении страны из-за форс-мажора.

Новости Мира • 8 августа, 07:32 • 21703 просмотра

Нигерия задержала портных за изготовление российских флагов для протестов

В Нигерии задержали портных и их спонсоров за изготовление российских флагов для антиправительственных протестов. Власти страны расценили использование иностранного флага на митингах как измену.

политика • 7 августа, 03:22 • 44760 просмотра

Французский импорт российского сжиженного природного газа растет - СМИ

Поставки российского СПГ во Францию выросли более чем вдвое за первое полугодие текущего года. Французские компании импортировали почти 4,4 млрд куб. м российского СПГ, что делает Францию крупнейшим импортером в ЕС.

Экономика • 6 августа, 13:15 • 23275 просмотра

Меган Маркл и принц Гарри объявили о социальной инициативе поддержки жертв онлайн-буллинга

Принц Гарри и Меган Маркл объявили о создании программы 'The Parents Network' для поддержки семей, которые столкнулись с онлайн-траханием. Супруги планируют осветить важность защиты молодежи в Интернете во время визита в Колумбию.

УНН Lite • 5 августа, 12:12 • 119826 просмотра

В результате взрыва, который связывают с «Боко Харам», в Нигерии погибли по меньшей мере 16 человек

В Нигерии произошел взрыв в кафе, погибли по меньшей мере 16 человек. Полиция подозревает причастность террористической группировки «Боко Харам», которая воюет с правительством с 2009 года.

Новости Мира • 2 августа, 13:58 • 19884 просмотра

Турция ратифицировала соглашение о ЗСТ с Украиной: почему это важно

Турция ратифицировала соглашение о свободной торговле с Украиной, подписанное в феврале 2022 года. Ожидается, что это увеличит объем двусторонней торговли с $7,3 млрд до $10 млрд за короткий период.

Экономика • 2 августа, 10:06 • 31413 просмотра

Украина надеется на активное участие Турции в компоненте продовольственной безопасности

Украина надеется на активное участие Турции в обеспечении продовольственной безопасности и безопасности навигации в Черном море. Стороны также обсудили ратификацию Соглашения о свободной торговле и усиление экономического сотрудничества.

Экономика • 2 августа, 08:20 • 23712 просмотра

Украина экспортировала более 221 000 тонн зерна в 10 стран мира в рамках инициативы "Зерно из Украины

С момента запуска инициативы "Зерно из Украины" осенью 2022 года Украина экспортировала 221,41 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции в 10 стран Африки и Азии, обеспечив продовольственную безопасность для 8 миллионов человек.

Экономика • 1 июля, 22:50 • 30378 просмотра

В Нигерии серия взрывов в штате Борно унесла жизни 18 человек, 48 получили ранения

Серия взрывов на свадьбе, в больнице и на похоронах в штате Борно, Нигерия, унесла жизни по меньшей мере 18 человек, еще 48 получили ранения.

Криминал и ЧП • 30 июня, 01:16 • 23990 просмотра