В результате взрыва, который связывают с «Боко Харам», в Нигерии погибли по меньшей мере 16 человек

В Нигерии произошел взрыв в кафе, погибли по меньшей мере 16 человек. Полиция подозревает причастность террористической группировки «Боко Харам», которая воюет с правительством с 2009 года.