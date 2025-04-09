Импорт российской нефти Индией упал до минимума с января 2023 года из-за санкций США. Страна компенсирует потери закупками у Ирака, Саудовской Аравии и других поставщиков.
Гасперини раскритиковал Лукмана за нереализованный пенальти в матче с «Брюгге», который привел к вылету из Лиги чемпионов. Игрок эмоционально отреагировал на критику тренера в соцсетях.
На индуистском паломничестве Кумбх-Мела в городе Праяградж погибло по меньшей мере 15 человек в результате давки. Инцидент произошел ночью возле арены подвижников во время святого купания.
Министр экономики Саудовской Аравии сообщил, что страна все еще оценивает возможность присоединения к БРИКС. В отличие от других приглашенных стран, которые уже согласились на вступление, королевство продолжает анализировать различные аспекты членства.
Богатство миллиардеров в 2024 году росло на $5,7 млрд ежедневно, достигнув $15 трлн. По прогнозу Oxfam, в течение десятилетия в мире может появиться пять триллионеров, тогда как 44% населения живет в бедности.
Бразилия объявила о принятии Нигерии в качестве нового партнера в БРИКС. Шестая по населению страна мира присоединится к многонациональному блоку вместе с восемью другими членами.
Нефть марки Brent и WTI подорожали на фоне сокращения поставок из России и стран ОПЕК. Аналитики прогнозируют снижение цен на нефть в 2025 году по сравнению с 2024.
X увеличивает стоимость подписки Premium+ на 37,5% - до $22 в месяц. Изменения коснутся пользователей по всему миру, с наибольшим ростом в Нигерии и Турции.
67 человек, включая 35 детей, погибли в давке на трех рождественских благотворительных мероприятиях в Нигерии. Трагедии произошли в штатах Ойо, Анамбра и столице Абуджа из-за недостаточных мер безопасности.
В украинских ЗВО учится 27226 иностранных студентов, больше всего из Китая - 10735 человек. Самой популярной специальностью среди иностранцев является медицина, а больше всего студентов учится в КНУТД.
Украина расширяет дипломатическое присутствие в Африке, открывая 10 новых посольств. Зеленский анонсировал создание зерновых хабов и обмен технологиями с африканскими странами.
Власти Нигерии освободили 29 несовершеннолетних, которым грозила смертная казнь за якобы участие в протестах. Детей держали под стражей более двух месяцев, пока президент не вмешался в ситуацию.
В Нигерии 76 протестующих, среди которых 29 несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, обвиняют в государственной измене. Детям грозит смертная казнь, они находятся под стражей уже 90 дней без надлежащего питания.
В Нигерии в результате взрыва автоцистерны погибли по меньшей мере 95 человек, еще 50 ранены. Трагедия произошла в городе Маджия, когда водитель пытался обойти другой грузовик.
Под видом стажировки в отелях россия заманивает молодых женщин из Африки на завод по производству дронов. Работницы подвергаются эксплуатации, работают без надлежащей защиты и под постоянным наблюдением.
Европейское агентство по вопросам убежища (EUAA) недавно обнародовало данные о тенденциях предоставления убежища в странах Европейского Союза за первую половину 2024 года.
Военное правительство Нигера перенесло начало учебного года на 28 октября из-за сильных дождей и наводнений. Более 300 человек погибли, а 800 000 пострадали от сильнейших за 30 лет наводнений в регионе.
С начала полномасштабного вторжения рф в Украине произошло более 150 инцидентов, повлиявших на гуманитарную помощь. Несмотря на это, Украина продолжает помогать другим странам, отправляя продовольствие.
По данным CDC, в странах Африканского союза зафиксировано 1200 новых случаев mpox за неделю. С начала года общее количество заражений достигло 18 737, с 541 смертельным случаем.
Вооруженные боевики похитили по меньшей мере 20 студентов-медиков в штате Бенуэ, Нигерия. Инцидент произошел во время путешествия студентов на конференцию в штат Энугу, полиция расследует дело.
Семь граждан Польши задержаны в Нигерии за вывешивание российских флагов во время антиправительственных протестов. Польское МИД выясняет обстоятельства инцидента, сотрудничая с нигерийскими властями.
В Ливии генпрокурор распорядился арестовать неназванного министра нефти за поведение, несовместимое с должностью. На фоне этого NOC приостановила добычу на крупнейшем месторождении страны из-за форс-мажора.
В Нигерии задержали портных и их спонсоров за изготовление российских флагов для антиправительственных протестов. Власти страны расценили использование иностранного флага на митингах как измену.
Поставки российского СПГ во Францию выросли более чем вдвое за первое полугодие текущего года. Французские компании импортировали почти 4,4 млрд куб. м российского СПГ, что делает Францию крупнейшим импортером в ЕС.
Принц Гарри и Меган Маркл объявили о создании программы 'The Parents Network' для поддержки семей, которые столкнулись с онлайн-траханием. Супруги планируют осветить важность защиты молодежи в Интернете во время визита в Колумбию.
В Нигерии произошел взрыв в кафе, погибли по меньшей мере 16 человек. Полиция подозревает причастность террористической группировки «Боко Харам», которая воюет с правительством с 2009 года.
Турция ратифицировала соглашение о свободной торговле с Украиной, подписанное в феврале 2022 года. Ожидается, что это увеличит объем двусторонней торговли с $7,3 млрд до $10 млрд за короткий период.
Украина надеется на активное участие Турции в обеспечении продовольственной безопасности и безопасности навигации в Черном море. Стороны также обсудили ратификацию Соглашения о свободной торговле и усиление экономического сотрудничества.
С момента запуска инициативы "Зерно из Украины" осенью 2022 года Украина экспортировала 221,41 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции в 10 стран Африки и Азии, обеспечив продовольственную безопасность для 8 миллионов человек.
Серия взрывов на свадьбе, в больнице и на похоронах в штате Борно, Нигерия, унесла жизни по меньшей мере 18 человек, еще 48 получили ранения.