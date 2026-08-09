Нигерийская армия спасла 33 человека, похищенных вооружёнными людьми на северо-западе страны — СМИ

В воскресенье в заявлении армии Нигерии говорится, что нигерийские войска спасли 33 человека, похищенных во время поездки в штат Замфара на северо-западе страны, передает УНН.

Детали

Военная операция началась после того, как неизвестные вооруженные люди похитили группу людей, которые в субботу проезжали через район Цафе в Замфаре, сообщил в заявлении представитель армии Алию Данджа. Он не уточнил, кто именно стоял за нападением.

"Войска открыли эффективный огонь по террористам, заставив их бросить жертв и бежать в близлежащие кусты", — сказал Данджа. "Затем войска обеспечили безопасность и спасли всех 33 похищенных".

Армия работает над поиском "сбежавших террористов", добавил он.

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В последние месяцы в Замфаре наблюдается всплеск убийств и похищений. Только в июне в результате отдельных нападений в штате погибли по меньшей мере 32 человека.

Помимо конфликта на северо-западе и в северо-центральных регионах этой западноафриканской страны, по данным Организации Объединенных Наций, повстанческое движение на северо-востоке унесло жизни тысяч людей и привело к перемещению миллионов других.

Несмотря на неоднократные обещания президента Болы Тинубу урегулировать кризис, проблемы безопасности в густонаселенной африканской стране продолжают усугубляться.

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