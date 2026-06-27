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Вооруженное нападение на фермерскую общину в Нигерии унесло жизни по меньшей мере 15 человек

Киев • УНН

 • 288 просмотра

Вооруженные боевики атаковали фермерскую общину в штате Замфара на северо-западе Нигерии, убив по меньшей мере 15 человек. Нападение произошло в пятницу в районе Талата-Мафара.

Вооруженное нападение на фермерскую общину в Нигерии унесло жизни по меньшей мере 15 человек
Президент Нигерии Бола Тинубу. Фото: АР

По меньшей мере 15 человек погибли в результате нападения вооруженных боевиков на фермерскую общину в штате Замфара на северо-западе Нигерии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.

Детали

Атака произошла в пятницу в районе Талата-Мафара. Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из действующих в регионе группировок. Депутат парламента Абдуллазиз Яри назвал нападение "террористическим актом".

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Глава местной администрации Яхая Яри во время похорон погибших обратился к президенту Боле Тинубу с призывом вмешаться и остановить волну насилия. Только в начале июня в другом районе штата Замфара боевики убили 17 фермеров и ранили еще по меньшей мере 13.

По данным ООН, за годы вооруженного конфликта на севере Нигерии погибли тысячи людей, а миллионы были вынуждены покинуть свои дома. В регионе действуют вооруженные банды, которые занимаются похищениями людей, нападениями на фермерские общины и незаконной добычей полезных ископаемых.

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Степан Гафтко

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