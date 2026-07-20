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Почему обострение между США и Ираном может ударить по ценам на топливо и помочь россии

Киев • УНН

 • 2872 просмотра

Из-за эскалации конфликта между США и Ираном цена нефти Brent выросла до 91 доллара за баррель. В Украине топливо может подорожать на несколько гривен за литр уже через одну-две недели.

Почему обострение между США и Ираном может ударить по ценам на топливо и помочь россии

Рост стоимости нефти Brent до 91 доллара за баррель стал реакцией мировых рынков на новый виток напряженности между США и Ираном. Чего ожидать в Украине и мире на фоне этих событий - рассказал специально для УНН политолог-международник Станислав Желиховский.

По словам эксперта, подорожание нефти связано не только с текущими событиями на Ближнем Востоке, но и с опасениями относительно возможных перебоев в поставках сырья. Одним из ключевых факторов остается ситуация вокруг Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти, и именно поэтому рынки остро реагируют на любую эскалацию конфликта.

Рост цен на нефть является реакцией прежде всего на новую фазу конфликта, на новую эскалацию между США и Ираном. Рынок закладывает не столько текущий дефицит нефти, сколько риск перебоев с поставками через Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мировой морской торговли нефтью. После новых ударов США и атак Ирана на судоходство трейдеры начали активно покупать нефтяные фьючерсы. Именно это подтолкнуло цены вверх

- объясняет политолог.

Впрочем, в частности для украинских потребителей последствия могут стать ощутимыми уже в ближайшие недели. Политолог подчеркивает, что между изменением мировых котировок и корректировкой цен на украинских АЗС обычно проходит не так много времени, а уже дальнейшая динамика будет зависеть от продолжительности конфликта, курса валют и логистических расходов.

Если цены будут удерживаться выше 90 долларов за баррель, то бензин и дизель могут подорожать на несколько гривен за литр. Обычно между ростом мировых котировок нефти и изменением цен на украинских АЗС проходит одна-две недели. Трейдеры реализуют топливо, закупленное ранее, поэтому эффект может быть несколько отсроченным. Но при нынешних условиях риск подорожания топлива высок

- подчеркивает Станислав Желиховский.

Вместе с тем, Станислав Желиховский не считает нынешний уровень цен гарантированно долгосрочным явлением. По его словам, многое будет зависеть от дальнейшего развития событий на Ближнем Востоке и возможностей мирового рынка адаптироваться к новым условиям. Впрочем, важную роль могут сыграть и крупнейшие производители нефти.

Пока что большинство аналитиков не говорит о сценарии стремительного скачка до 120-150 долларов за баррель. Такой сценарий станет реальным в случае фактической блокировки Ормузского пролива или резкого сокращения экспорта нефти из стран Персидского залива. Если напряженность начнет спадать, то цены могут довольно быстро отыграть часть роста. Если же эскалация продолжится, тогда они могут оставаться у отметки 90 долларов или расти дальше

- подчеркивает эксперт.

Отдельное внимание политолог обращает на последствия для россии. По его мнению, дорогая нефть потенциально увеличивает доходы российского бюджета, даже несмотря на действие санкций. Именно поэтому западные страны заинтересованы в недопущении длительного сохранения высоких цен.

Дорогая нефть означает дополнительные доходы для российского бюджета. Если Brent поднимается до 90-95 долларов за баррель, то даже с учетом дисконта, российская нефть продается значительно дороже, чем несколько месяцев назад, а это означает больше средств для финансирования войны. Именно поэтому США и Европейский Союз пытаются не допустить длительного скачка цен

- рассказал политолог.

В то же время, по словам политолога, на мировом рынке существуют механизмы, которые могут частично смягчить последствия дефицита сырья. Речь идет как о резервных мощностях отдельных производителей, так и о возможности увеличения добычи, но окончательный результат будет зависеть от развития конфликта и решений ключевых игроков энергетического рынка.

Страны ОПЕК+ и крупные производители имеют определенный резерв для наращивания добычи. Стратегические запасы нефти во многих странах также могут быть использованы для сглаживания ценовых пиков. Если конфликт затянется, то будут попытки увеличить добычу и компенсировать возможный дефицит, а это может смягчить ситуацию и сдержать дальнейший рост цен

- резюмировал Станислав Желиховский.

США балансируют на грани возвращения к полномасштабной войне с Ираном - WP20.07.26, 08:52 • 3838 просмотров

Алла Киосак

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